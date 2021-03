Avec 37 classes fermées en Haute-Savoie et 25 en Savoie, sur l'ensemble de l'Académie de Grenoble, les établissements des deux départements sont les plus touchés par l'épidémie de coronavirus. La direction académique doit également fermer entièrement certaines écoles.

Coronavirus et écoles : une soixantaine de classes fermées en Savoie et en Haute-Savoie

Le ministre de l'Education nationale n'a pas annoncé ce vendredi de renforcement du protocole sanitaire dans les écoles des départements placés en vigilance renforcée, comme la Savoie et la Haute-Savoie. Donc pas de nouvelles mesures, même si la situation épidémique reste "extrêmement préoccupante" selon le directeur académique de la Savoie.

Au total, cent classes sont fermées pour raisons sanitaires dans les écoles de l'Académie de Grenoble. On compte ce vendredi soir 37 classes fermées en Haute-Savoie, et 25 en Savoie ; les établissements des deux départements sont ainsi les plus touchés par ces fermetures dans l'ensemble de l'Académie.

"Je pense que l'école est le reflet de la circulation du virus en dehors de l'école, dans la société en général" estime Eric Lavis, le directeur académique de la Savoie, "nous observons cette forte circulation, et nous sommes amenés à travailler sur des fermetures de classes qui hélas deviennent un peu une habitude chez nous".

Eric Lavis, le directeur académique de Savoie - Le ministère a permis le recrutement de personnel pour remplacer les cas covid au sein des établissements Copier

Des établissements entièrement fermés

"Nous avons fermé l'école Jean Jaurès à Chambéry ce vendredi, et jusqu'à mardi" indique le directeur académique. C'est le cas également de l'école maternelle du Sierroz à Aix-les-Bains, et du collège Perrier de la Bathie d'Ugine.

Deux internats sont aussi fermés : à Chambéry, au lycée Vaugelas pour les Terminale, en raison d'un nombre important de cas positif, et celui du collège de Saint-Jean-de-Maurienne là pour des questions de surveillance.

En Haute-Savoie, l'école primaire d'Etercy est encore fermée, jusqu'à mardi.