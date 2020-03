Coronavirus Covid-19 et enseignement à distance , les enseignants s'adaptent

Invité de France Bleu Vaucluse ce lundi matin, le secrétaire départemental du SNES-FSU évoque les difficultés d'organisation et l'efficacité pédagogique de ce dispositif. "Tous les élève n'ont pas accès à une enseignement en ligne, on va faire en sorte que ça arrive bien évidemment. Les enseignants sont au travail et ils essaient de se connecter avec leurs élèves avec les moyens qu'ils utilisent prioritairement donc les plateformes numériques que ce soit dans les collèges ou les lycées. "

Ce lundi les connexions étaient particulièrement surchargées explique le secrétaire départemental du SNES en précisant que cela peut se comprendre pour un premier jour. "Contrairement à ce que dit le ministre , on était pas tout à fait prêt sur ces questions là".

Des problèmes forcément pour certaines familles défavorisées

Philipppe Brenier reconnait que dans certaines familles défavorisées ( on pense à des ordinateurs défaillants, des connexions faibles ) cela pose problème d'autant qu'avec les restrictions de circulation il n'est guère plus possible aux enseignants de proposer des supports papiers des cours à disposition ajoute-t-il. "C'est compliqué voire impossible dans certains cas".

Le ministre a refusé que cette année là soit une année blanche, une parole de sens et responsable

"On doit faire que la progression et la continuité pédagogique des élèves se fassent , à chaque enseignant de trouver les modalités les plus intelligentes. On est tous attachés à la réussite de nos élèves . Pour les classes d'examens, il y a des enjeux. Le ministre a refusé que cette année là soit une année blanche. pour une fois ça me semble une parole de sens et responsable." Pas question de faire perdre une année aux élèves souligne Philippe Brenier.

Un dispositif qui pourrait vite montrer ses limites au fil des semaines

"Maintenant le renouvellement pédagogique et l'enseignement à distance on va voir rapidement qu'il a des limites. Rien ne remplace le professeur en vis-à-vis des élèves dans sa classe. Dans les quelques semaines où l'on va réussir a donner des fiches de cours , des exercices, à évaluer quelques uns de nos élèves, évidemment pas toute une classe, il me semble qu'ensuite on va en trouver vite les limites. Mais nous sommes devant le fait accompli, devant une situation inédite et nous faisons face. "