Coronavirus : faire cours en juillet "n'est pas une bonne idée" selon une fédération de parents d'élèves

Tous les établissements scolaires du pays sont à l'arrêt, depuis le 16 mars, pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les écoliers du pays sont dans leur troisième semaine de cours à la maison, "c'est compliqué de s'organiser", avoue Cécile Frattaroli présidente de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) à Paris.

Les inégalités se creusent

Le ministre de l' Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a estimé qu'entre 5 et 8% des élèves ont été "perdus" par leurs professeurs, qui ne peuvent pas les joindre pour assurer la "continuité pédagogique".

Ils se divisent en deux catégories selon Cécile Frattaroli. "Ceux qui avaient déjà décroché et qu'il faut ramener à l'école et ceux qui n'ont pas les moyens techniques. Pour eux, c'est plus simple parce que l'on peut mettre en place des moyens pour garder contact. Il faut que les enfants gardent confiance dans l'école."

Des cours en été ?

Pour rattraper le retard pris à cause du confinement, l'hypothèse de cours dispensés au mois de juillet est apparue ces derniers jours. Le ministre de l'Éducation nationale assure que le calendrier scolaire ne changera pas mais propose du soutien scolaire aux élèves les plus en difficulté.

"Ce n'est pas une bonne idée de faire classe en été", affirme la présidente de la PEEP à Paris. "On va voir quand on va reprendre, avec notamment un vrai mois de juin, mais je ne suis pas sûre que transposer les apprentissages au mois de juillet soit une bonne chose, il y a des familles divorcées et des situations compliquées à gérer."