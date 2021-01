Coronavirus : fermeture de l'école maternelle de Saint-Médard à Mont-de-Marsan

A Mont-de-Marsan, l'école maternelle de Saint-Médard est fermée pour cause de Covid. Plusieurs personnels ont été testés positifs. Pour éviter la propagation du virus, l'ARS et les services de l'Education Nationale décident de fermer l'école jusqu'au 3 février inclus.

6 personnels, des enseignants et des ATSEM, ont été testés positifs à la Covid-19

Plusieurs cas de Covid-19 ont été signalés à l'école maternelle de Saint-Médard, à Mont-de-Marsan. Six personnels, des enseignants et des ATSEM, intervenant dans les quatre classes de l'établissement ont été testés positifs. "L'enquête conduite par les services de l'Education Nationale et l'Agence Régionale de Santé a conduit à estimer également un nombre élevé d'enfants porteurs de la Covid-19 ou cas contact parmi les 97 élèves", selon la préfecture des Landes, dans un communiqué.

Il n'y a pas eu de campagne de dépistage auprès des enfants, complète la Préfecture des Landes, car ils sont trop jeunes. En revanche, leurs parents ont pu les faire tester de leurs côtés et , toujours selon les services de l'Etat, deux enfants sont positifs.

La Préfète des Landes a donc décidé de la fermeture des quatre classes de l'école maternelle de Saint-Médard, pour une durée de sept jours, du jeudi 28 janvier au mercredi 3 janvier inclus.