Coronavirus : fermeture du lycée agricole de Dannemarie-sur-Crête après un dépistage massif

Six classes à l'isolement et les douze autres placées en enseignement à distance pour au moins 7 jours à compter de ce mercredi, à savoir un total de 500 élèves. C'est la décision de la Proviseure du Lycée Agricole de Dannemarie-sur-Crête (Doubs) après une flambée de cas contacts à risque Covid-19.

Des cas contacts à risque Covid-19 en pagaille depuis le retour des vacances de Noël, le 4 janvier dernier, au Lycée Agricole de Dannemarie-sur-Crête (Doubs). Cet établissement du Grand Besançon compte plus de 600 personnes en temps normal, personnel compris, mais surtout 500 élèves dont 85% sont internes. En lien avec l'ARS Bourgogne Franche-Comté et la Préfecture du Doubs, la Proviseure du lycée, Fabienne Martin, avait ainsi décidé d'organiser un dépistage "massif" directement dans l'établissement (deux salles d'études aménagées) ce lundi 18 et ce mardi 19 janvier. Et les résultats ne sont pas bons et obligent à la fermeture du lycée.

251 personnes testées, sur la base du volontariat, et 60 cas contacts à risque

Dans un communiqué publié ce mercredi matin sur le site web de l'établissement, Fabienne Martin indique que "cette campagne de tests a permis de déceler une augmentation du nombre de cas contacts à risques (60) sur 251 personnes qui se sont portées volontaires, en comptant les tests réalisés à l’extérieur de l’établissement".

Et la conséquence, indique la Proviseure est "de poursuivre et d’étendre la mesure d’isolement pour au moins sept jours. Cette mesure d’isolement sanitaire concerne _six classes_. En complément et afin de faciliter l’organisation de la continuité pédagogique, les autres classes (12) sont placées en enseignement à distance pour cette même durée".