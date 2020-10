Coronavirus : fermeture du lycée Stéphane Hessel de Vaison-la-Romaine

La cité scolaire de Vaison-la-Romaine (Vaucluse) connaît des cas de Covid-19 à répétition. Cinq cas ont été confirmés parmi des élèves d'une classe de 3e du collège Joseph d'Arbaud. Cette classe a du entièrement fermer, par mesure de précaution. S'y ajoutent quatre autres cas, dispersés dans les classes de la Cité scolaire, collège et lycée, et trois autres parmi le personnel.

Tous les cas contact, des enfants, des enseignants et du personnel administratif ont été mis à l'isolement et seront dépistés. Par conséquent, les effectifs du personnel ne sont plus suffisants pour encadrer tous les élèves. La préfecture de Vaucluse, l'agence régionale de santé et les services de l'Education nationale ont décider de fermer entièrement le lycée Stéphane Hessel jusqu'au vendredi 9 octobre inclus.