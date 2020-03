Coronavirus : dix nouveaux cas en Isère et GEM suspend ses cours du 16 mars au 3 avril

10 cas supplémentaires

Dans un communiqué, ce soir, l'Agence régionale de santé fait savoir que dix cas isérois de coronavirus sont recensés. Ces dix nouveaux cas s'ajoutent aux trois habitants du département détectés hier et avant-hier, ainsi qu'à la septuagénaire d'Ile-de-France, en visite chez de la famille à Four, près de Bourgoin-Jallieu. Ces personnes sont prises en charge au CHU de Grenoble ou sont suivies par les équipes du CHU à leur domicile. Tous ces cas ont un lien avec une contamination déjà repérée.

Plus de cours à GEM à compter de lundi

Par ailleurs, Grenoble école de management annonce sur son site internet qu'à compter de lundi prochain, le 16 mars, et ce jusqu'au 3 avril, les cours sont suspendus. L'établissement explique que cette décision a été prise par la cellule de crise et la direction générale de GEM.

"Des décisions préventives" afin " de préserver la santé de toutes et tous, éviter la sur-fréquentation des campus et limiter les déplacements (...) Cette période de trois semaines nous permettra également de prendre le temps nécessaire pour basculer tous nos enseignements 100 % en ligne jusqu’à la fin du semestre et permettre la validation académique et l’obtention des diplômes."

Si les cours n'auront pas lieux, les locaux restent ouverts, les personnels administratifs et enseignants viennent travailler. Les étudiants seront contactés pour savoir comment vont se poursuivre leurs études.

Toujours d'après son site internet, GEM compte 5.600 étudiants "dans la salle de classe, 2.400 en formation "hors les murs" (alternance, stages, échanges...) et 600 enseignants.

Pour en savoir plus, le site internet de GEM.