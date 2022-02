Fin du masque en extérieur, autotests : le protocole sanitaire à l'école allégé après les vacances d'hiver

Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a annoncé, ce vendredi en fin de matinée, les nouvelles modalités du protocole sanitaire à l'école. Il va être allégé, et passer du niveau 3 au niveau 2. Le ministre s'est entretenu avec les syndicats d'enseignants avant d'annoncer ces mesures. Les nouvelles règles s'appliqueront à partir de la rentrée des congés d'hiver, pour chaque zone de vacances.

Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les cours de récréation des écoles primaires, et le nombre d'autotests lorsqu'un cas de Covid est déclaré dans une classe passera de trois à un seul.

Levée du port du masque dans les cours de récréation

Parmi les mesures fortes annoncées par Jean-Michel Blanquer, la levée du port du masque dans les cours de récréation. En clair, le masque ne sera plus obligatoire en extérieur pour les élèves des écoles primaires et les personnels. Le port du masque reste néanmoins obligatoire à l'intérieur pour les personnels et les élèves de six ans et plus.

Un seul autotest au lieu de trois pour les cas contacts

Le nombre d'autotests demandé pour les élèves cas contact va être ramené de trois à un seul à partir du 28 février. Cet autotest devra se faire à J2.

Fin des attestations sur l'honneur

Les attestations sur l'honneur que remettent les familles après le premier autotest seront également supprimées, à partir du 21 février, a ajouté Jean-Michel Blanquer.

Retour du sport sans masque

Les élèves pourront aussi pratiquer des activités physiques et sportives en intérieur sans porter un masque, mais en respectant toujours une distanciation physique. Il faudra toujours porter un masque pour les sports de contact.

Les règles de brassage pour la cantine assouplies

Les règles qui limitent le brassage, notamment à la cantine, vont également être allégées. Les élèves seront regroupés par niveau, et non plus par classe, a annoncé le ministre.

Le nombre de classes fermées en baisse

Actuellement, près de 6.000 classes sont fermées en raison de cas de coronavirus à l'école, soit 2% des classes. Un chiffre en très nette baisse par rapport à la semaine dernière, et alors que les vacances de février ont commencé pour la zone B.