Coronavirus : Jean-Michel Blanquer reste "ouvert" à de nouveaux "aménagements" du bac 2021

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a indiqué ce lundi 3 mai qu'il restait "ouvert" à de nouveaux "aménagements" pour la session 2021 du baccalauréat, après une nouvelle année scolaire perturbée par l'épidémie de Covid-19. Des syndicats réclament l'annulation de l'écrit de philosophie et du grand oral et ce lundi, quelques dizaines de lycées ont été bloqués en France.

Plusieurs pistes d'aménagements

"Je reste ouvert sur les aménagements possibles mais je tiens quand même à ce qu'on ne passe pas au contrôle continu intégral", a déclaré le ministre sur Europe 1, rappelant que les épreuves d'enseignements de spécialités avaient déjà été annulées en mars et remplacées par un contrôle continu. Dans ces conditions, le contrôle continu va représenter 82% de la note finale de l'examen, l'épreuve écrite de philosophie et celle du grand oral correspondant aux 18% restants, selon le ministre. "Sur les modalités, on va encore évoluer pour que ce soit le plus favorable possible pour les élèves", a-t-il affirmé, évoquant la possibilité que les élèves transmettent un message de leur professeur au jury de l'oral "pour signaler les parties du programme qui n'ont pas été vues" en raison des perturbations provoquées par la crise sanitaire.

Selon les informations de franceinfo, d'autres hypothèses sont également sur la table, comme celle de demander aux élèves de préparer une seule question, au lieu des deux prévues initialement, ou encore de renoncer à la dernière partie du grand oral portant sur le projet d'orientation du candidat.

La FCPE, principale fédération de parents d'élèves, a appelé à un rassemblement mercredi devant l'Assemblée nationale pour "soutenir" la "jeunesse" et a réclamé une évaluation en contrôle continu uniquement. Les syndicats d'enseignants ont également fait part de leur inquiétude ces dernières semaines quant au maintien de ces épreuves. Des négociations avec les syndicats d'enseignants ont débuté ce lundi soir selon franceinfo.