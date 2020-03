CORONAVIRUS: JM Blanquer "pas de fermeture généralisée des écoles"

Le ministre de l'Éducation Nationale en visite au CNED de Poitiers: "la plate forme ma classe à la maison"est capable d'assumer la montée en charge des connexions pour les classes fermées à cause du coronavirus.

Jean-Michel Blanquer est arrivé en début d'après-midi dans la Vienne et s'est rendu sur la zone du Futuroscope notamment au CNED (Centre National d'Enseignement à Distance). Le Ministre de l' Education Nationale s'est voulu rassurant :"Pas de fermeture généralisée des écoles en France, une plate-forme "ma classe à la maison" est capable d'assumer une montée en charge des connexions". Jean-Michel Blanquer précise qu'il y a 13 millions d'élèves en France et tous ne se connecteront pas de toute façon en même temps. Et le Ministre de l' Education Nationale qui a précisé aussi que des tentatives de piratages du site ont été déjouées.

Jean Michel Blanquer et le Recteur du CNED © Radio France - IR

Des personnels en ont profité pour réserver un accueil au Ministre avec des banderoles, Jean-Michel Blanquer a refusé de rencontrer les manifestants qui le traitent de "fossoyeur de l' Education Nationale".