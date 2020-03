Coronavirus : l'accueil des enfants creusois renforcé à partir de ce jeudi

Jusqu'ici seules quelques écoles, assuraient l'accueil des enfants du personnel médical et social. Ces derniers seront appelés dans les semaines à venir à un effort de plus en plus grand face à l'épidémie de Coronavirus comme par exemple dans les EHPAD ou le centre hospitalier de Guéret.

Le personnel creusois aura donc droit à un accueil des enfants, chacun va recevoir par son employeurs le numéro de la DSDEN qui indiquera ensuite la marche à suivre. Une fois inscrit, les enfants seront accueillis, et auront droit à des cours assurés par des enseignants volontaires pour leur assurer une continuité pédagogique.

De nouveaux lieux d'accueil creusois pourront être mobilisés par la suite en cas de besoins supplémentaires. Par ailleurs, les établissements cités ci-dessous recevront de un à deux groupes de 10 élèves par pôle.14 pôles d'accueils seront donc ouvert à partir de ce jeudi :

01 - PÔLE AJAIN : Ecole d’Ajain, 47 route de Guéret 23380 AJAIN. Ouvert du lundi au vendredi de 07H15 – 18H30. Restauration non assurée, les familles fourniront un repas froid.

02 – PÔLE AUBUSSON : Ecole Maternelle Villeneuve, place villeneuve– 23200 Aubusson. Ouvert Lundi, mardi, jeudi, vendred de 07H00 à 19H00, (le mercredi de 07H30 à 18H30 Garderie au centre de loisirs d’Aubusson Pierre Pidance –La chassagne –Aubusson). Restauration scolaire assurée pour l’instant.

03 - PÔLE AUZANCE : Groupe scolaire F. Gory, 2 chemin de la Justice 23700 Auzances. Ouvert Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 07H45 à 18H30 (e mercredi de 08H00 à 17H00 Garderie à la Salle Micado (ALSH) à Auzances). Restauration scolaire assurée Lundi, mardi, jeudi, vendredi

04 – PÔLE BONNAT : Ecole élémentaire Bonnat, 12 rue Georges Sand. 23220 BONNAT. Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 07H30 à 18H30 (Le mercredi de 08H00 à 18H00 Garderie assurée à la même adresse). Restauration non assurée – Les familles fourniront un repas froid.

05 - PÔLE BOURGANEUF : Ecole Marie Curie, la voie Dieu 23400 Bourganeuf. Ouvert Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 07H30 à 18H30. (Le mercredi 07H30 à 18H00 Garderie au centre de loisirs de la commune.) Restauration non assurée – Les familles fourniront un repas froid.

06 - PÔLE CHAMBON/VOUEIZE : Ecole maternelle, avenue Georges Clémenceau – 23170 Chambon-sur-Voueize. Ouvert Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 07H30 à 18H30 (Le mercredi 07H00 à 19H00, Garderie assurée sur le même site). Restauration non assurée – Les familles fourniront un repas froid.

07 - PÔLE CHENERAILLES : Ecole primaire, 12 rue Alcide Sarre – 23130 Chénérailles. OuvertLundi, mardi, jeudi, vendredi de 07H30 à 18H30 (Aucun accueil le mercredi). Restauration non assurée – Les familles fourniront un repas froid.

08 - PÔLE GOUZON :Ecole maternelle, 04 avenue du Général de Gaulle – 23230 Gouzon Ouvert Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 07H30 à 18H30 (Le mercredi 07H00 à 19H00, Garderie assurée sur le même site). Restauration non assurée – Les familles fourniront un repas froid.

09 - PÔLE LE GRAND BOURG : Ecole primaire, 2 rue de la Mairie – 23240 Le Grand-Bourg Ouvert Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 07H00 à 19H00 (Le mercredi 07H00 à 19H00 Garderie assurée par le centre de loisirs.)

10 - PÔLE GUERET : Ecole maternelle Jacques Prévert, avenue louis Laroche -23000 Guéret Ouvert Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 07H15 à 18H30 (Le mercredi 07H15 à 18H30 Garderie assurée à l’accueil de loisirs de Jouhet, 23000 Guéret). Restauration assurée tous les jours de la semaine

11 - PÔLE LA SOUTERRAINE : Ecole élémentaire Jules Ferry, 1 rue de Fesneau – 23300 La Souterraine. Ouvert Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de07H00 à 19H00. Restauration non assurée – Les familles fourniront un repas froid.

12 – PÔLE STE-FEYRE : Ecole élémentaire, 5 rue du Parc -23000 Ste-Feyre. Ouvert : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 07H15 à 18H30 (Le mercredi accueil au centre de loisirs de 07H15 à 18H30). Restauration assurée tous les jours de la semaine

13 – PÔLE ST-FIEL : Ecole Primaire, 2 rue des écoles – 23000 – ST-FIEL. Ouvert : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 07H30 à 18H30. Restauration non assurée – Les familles fourniront un repas froid.

14 - PÔLE ST-VAURY : Ecole élémentaire, 7 rue des Ecoles – 23320 St-Vaury. Ouvert Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 07H30 à 18H30 (Mercredi 07H30 à 18H30, Garderie au centre de loisirs à ST-Vaury). Restauration assurée tous les jours de la semaine au centre de loisir.