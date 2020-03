Coronavirus : l'accueil des enfants des personnels soignants s'organise dans le Gard

L'accueil des enfants (à partir de 3 ans) des personnels soignants et hospitaliers et de tous ceux qui à gérer la crise sanitaire du coronavirus s'organise dans le Gard. Il démarre dès ce jeudi 19 mars dans plusieurs communes. La direction des services départementaux de l'éducation nationale

Pas facile pour tous ceux qui participent à la gestion de la crise sanitaire (personnels hospitaliers, personnels des ARS, professionnels de santé libéraux) de trouver des solutions pour faire garder leurs enfants. Un dispositif est donc mis en place dans le Gard à partir de ce jeudi 19 mars dans plusieurs communes du département. L’accueil, sur temps scolaire et périscolaire, se réalisera prioritairement au plus près des lieux de travail des personnels concernés, indépendamment de leur commune de résidence. Un justificatif d’activité professionnelle et une attestation sur l’honneur de ne pas disposer de mode de garde alternatif devront être produits à l’arrivée dans la structure d’accueil.

Des personnels de l'Education nationale et des collectivités locales volontaires

L'accueil de ces enfants sera encadré sur temps scolaire par des personnels de l’Education nationale volontaires et sur le temps méridien (avec pique-nique fourni par les parents), par du personnel des collectivités locales. Les équipes se relaieront dans la durée. Les enfants seront accueillis par groupes de 10 maximum dans chaque salle, avec un roulement pour éviter les moments communs de récréation. Les enfants porteurs de symptômes particuliers associés au CoVid19 ne doivent pas être laissés dans ces points d’accueil.

Continuité pédagogique

L’accueil sur temps scolaire ne consistera pas en des séquences d’enseignement mais en un accompagnement du travail de continuité pédagogique mis en place par l’école ou l’établissement d’origine.

Les sites ci-dessous sont choisis en lien avec les collectivités concernées et feront l’objet d’une attention particulière pour un accueil pérenne.

Nîmes et secteur Carémeau :

Accueil prioritaire des élèves du premier degré dans les groupes scolaires Wallon et Capouchiné à Nîmes

Groupe scolaire Wallon : 210, rue Utrillo - 30900 Nîmes – 04.66.64.90.02 Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30.

Groupe scolaire Capouchiné : 2, square Albert Soboul - 30000 Nîmes – 04.66.84.10.51 Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30.

Accueil des collégiens au collège Condorcet à Nîmes 691 rue Bellini 30903 Nîmes, 04.66.62.94.00. Horaires d’accueil : 8h à 17h.

Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’école l’Ile verte à Calvisson, avec utilisation du collège de Calvisson si nécessaire. Ecole l’ile verte, 298 chemin de Caveyrargues, 04 66 37 86 68 Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30.

Alès :

Accueil prioritaire de tous les élèves 1er degré et collégiens au groupe scolaire Claire Lacombe 201 rue Gracchus Babeuf, 30100 Alès,

Tèl maternelle: 04 66 86 69 24; élémentaire: 04 66 30 22 88 Horaires d’accueil : 7h à 18h30. -

En réserve si besoin et nombre de collégiens important : collège Jean Racine

Bagnols-sur-Cèze

Accueil élèves du 1er degré à l’accueil de loisirs Vigan Braquet (ancienne école maternelle), 04.66.89.51.55 140 avenue Vigan-Braquet

Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30.

Accueil des collégiens au collège Gérard Philipe 17 avenue Léon Blum, 30200 Bagnols-sur-Cèze, 04.66.89.55.50. Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30.

Beaucaire

Accueil des élèves du 1er degré et à l’école La Moulinelle 5, Chemin des Romains, Beaucaire, 04.66.59.11.75 Horaires d’accueil : 7h30 à 18h.

Accueil des collégiens au collège Elsa Triolet Place Rhin et Danube, 30300 Beaucaire, 04 66 59 13 71 Horaires d’accueil : 7h à 18h.

Le Grau du Roi

Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’école André Quet – Le Repausset Allée Victor Hugo, 30240 Le Grau du Roi, 04.66.51.58.80. Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30.

Collège d’Alzon et écoles d’Aigues Mortes possibles en cas de nécessité ultérieure.

Le Vigan

Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’école élémentaire 14 rue Pierre Gorlier, 30210 Le Vigan, 04 67 81 02 50 Horaires d’accueil : 8h30 à 16h30.

Marguerittes

Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’école maternelle Peyrousettes et l’école élémentaire Peyrouse. Avenue de Nîmes, 30320 Marguerittes ; tel maternelle 04 66 28 11 63 ; tel élémentaire 04 66 75 45 30 Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30.

Pont-Saint-Esprit

Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’école Jean Jaurès. 173 avenue Gaston Doumergue, 04.66.39.08.10 Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30.

Saint-Hippolyte-du-Fort

Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’école Fernand Léonard Boulevard des remparts, 30170 Saint Hippolyte du Fort, 04 66 77 21 56 Horaires d’accueil : 9h à 16h30.

Uzès

Accueil prioritaire de tous les élèves 1er degré et collégiens à l’école Jean Macé Avenue du Général Vincent, 30700 Uzès, 04 66 22 17 36 Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30.

Vergèze

Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’école Jean Macé. Rue Jean MACE 30310 VERGEZE – tel : 04 66 35 13 04 Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30.

Villeneuve-les-Avignon

Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’Ecole Joseph Lhermitte Rond-point du Félibrige 30400 Villeneuve lez Avignon ; Tél. : 04 90 25 68 30 Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30

Les horaires indiqués concernent les journées de jeudi 19 et vendredi 20 mars. Une communication régulière sera faite pour la suite du dispositif.