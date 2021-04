Coronavirus : l'accueil pour les enfants à Beaucaire

Quelles conditions d"accueil pour les enfants, avec le nouveau protocole sanitaire imposé par le gouvernement ? Pour toutes les municipalités, il a fallu réorganiser les services en urgence. La Mairie de Beaucaire (Gard) communique ce vendredi ses "modalités d’accueil exceptionnelles" pour les enfants de 0 à 11 ans, sur la période du 6 au 23 avril prochain, que ce soit dans les crèches comme dans les écoles publiques.

L'organisation dans les crèches

La crèche municipale "Les enfants d'Hélios" proposera une solution d’accueil pour certaines familles dans le cadre d’un Service Minimum Exceptionnel (SME) du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (hors lundi de Pâques), inique la mairie de Beaucaire.



Les familles ayant droit à ce service :

- Les personnels en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres de santé,… ;

- Les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD ..., services d’aide à domicile, services infirmiers d’aide à domicile, lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé, nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus et établissements d’accueil du jeune enfant maintenus ouverts ;

- Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées… ;

- Les personnels de crèche chargés d’accueillir en urgence les enfants des soignants ;

- Les agents des services de l’Etat chargés de la gestion de l’épidémie, des agences régionales de santé (ARS), des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion du cri ;

- Les professionnels exerçant dans les établissements et services départementaux, publics et associatifs de protection de l’enfance et de protection maternelle et infantile ;

- Les personnels communaux travaillant en présentiel.



Ce service est ouvert à ces personnels quel que soit leur lieu de domicile. Informations et inscriptions au 04.66.59.08.28.

Les écoles maternelles et élémentaires

La semaine prochaine, du 6 au 9 avril 2021, les écoles seront fermées. L’enseignement sera dispensé en distanciel. Un Service Minimum Exceptionnel (SME) sera organisé pour certaines familles de 7h30 à 18h30, sur le groupe scolaire de la Moulinelle.



Les familles ayant droit à ce service (liste définie par l’Education Nationale) :

- Les personnels des établissements de santé ;

- Les biologistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers diplômés d’Etat, médecins, masseurs kinésithérapeutes, pharmaciens, sages-femmes ;

- Les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du contact-tracing, centres de dépistage, laboratoires d’analyse, etc.) et de vaccination (personnels soignants et administratifs des centres de vaccination, pompiers) ;

- Les préparateurs en pharmacie ainsi que les ambulanciers ;

- Les agents des services de l’État chargés de la gestion de la crise au sein des préfectures, des agences régionales de santé et des administrations centrales, ainsi que ceux de l’assurance maladie chargés de la gestion de crise ;

- Les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants : EHPAD et EHPA (personnes âgées), établissements pour personnes handicapées, services d’aide à domicile (personnes âgées, personnes handicapées et familles vulnérables), services infirmiers d’aide à domicile, lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé, appartements de coordination thérapeutique, CSAPA et CAARUD, nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus ;

- Les personnels des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de la protection maternelle et infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que les établissements associatifs et publics, pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et d’interventions à domicile (TISF) et les services de prévention spécialisée ;

- Les enseignants et professionnels des établissements scolaires, les professionnels des établissements d’accueil du jeune enfant, les assistantes maternelles ou les professionnels de la garde à domicile, les agents des collectivités locales, en exercice pour assurer le service minimum d’accueil.

- Les forces de sécurité intérieure (police nationale, gendarmerie, surveillant de la pénitentiaire). Le Préfet de département est chargé d’identifier et de prioriser les besoins d’autres personnels

- Les personnels communaux travaillant en présentiel.



Le service est ouvert à ces personnels quel que soit leur lieu de domicile.



Informations et inscriptions auprès du service scolaire au 04.66.59.71.16 ou par courriel à scolaire@beaucaire.fr (en précisant le nom et le prénom de l’enfant, son école d’origine, son âge, son niveau scolaire, les coordonnées des parents et les jours et horaires d’inscription). Les parents devront fournir un repas froid à leur(s) enfant(s).

Les deux semaines suivantes, du 12 au 23 avril 2021, période de vacances scolaires, des informations seront communiquées ultérieurement selon les décisions gouvernementales.