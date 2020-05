Coronavirus : ménage en grand à l'école de Pérignat-lès-Sarliève (Puy-de-Dôme) pour la réouverture

L'école de Pérignat-lès-Sarliève, au sud de Clermont-Ferrand, prépare sa réouverture mardi 12 mai. Pour que tout soit nickel et conforme aux règles sanitaires, les agents de la mairie et les enseignants sont sur le pont. Au programme : nettoyage, désinfection et réorganisation.

Rouvrir l'école après deux mois de confinement, ce n'est pas une mince affaire. A Pérignat-lès-Sarliève, il y a eu des réunions, des concertations, des propositions ... et puis il a fallu passer à la pratique. Depuis le début de la semaine, les agents des écoles nettoient et réorganisent les locaux pour accueillir les enfants à partir de mardi prochain. Les enseignants sont également sur place. Eux aussi doivent préparer une rentrée un peu spéciale.

Un nettoyage XXL

Tout le monde ne rentrera pas mardi prochain. Sur les 250 élèves de l'école, une petite centaine est attendue. Jérémie Roche, Directeur Général des Services à la mairie, explique que sont prioritaires les enfants des soignants, des policiers, des pompiers, des enseignants, et ceux dont les deux parents travaillent. Pour que leur sécurité soit assurée, les locaux sont récurés de fond en comble. Ils font également l'objet d'un réaménagement. Jérémie Roche nous ouvre les portes d'une classe de l'école élémentaire : "Les tables ont été écartées, on respecte les normes, il y a bien un écart d'un mètre. Cette classe est prête. Les bureaux, le sol, le tableau, tout a été nettoyé,désinfecté".

Une classe de l'école élémentaire © Radio France - Dominique Manent

Sonia est agent technique. Masquée, gantée, elle fait partie des équipes mobilisées: "Désinfecter le mobilier, les poignées de portes, ranger les jeux que les enfants ne pourront pas utiliser, c'est un énorme travail !" Sonia sera sur le pont la semaine prochaine. A-t-elle de l'appréhension ? "Forcément, j'ai peur que les enfants soient un peu perdus. On est content de les voir, mais ça risque d'être assez dur pour eux au début. Leur demander de ne pas nous approcher, leur interdire beaucoup de choses, ils ne pourront pas jouer comme ils faisaient avant".

Une cantine réorganisée

A la cantine, il y aura 70 enfants sur les 200 habituellement accueillis. Et là aussi, on constate du changement : tables séparées, sens de circulation, pas de self, mais un service à table. Martine et sa collègue sont en plein ménage : "On s'entend tous bien, donc on se répartit les tâches. Là, on est train de désinfecter toutes les fenêtres. Et après on va désinfecter les tables, les chaises, les portes, le sol. Déjà, ça nous met dans l'ambiance ... ne pas se croiser avec les collègues, porter un masque, une visière". Et Martine comme Sonia, s'interroge : "Les petits, on ne va pas pouvoir les porter, on ne va pas pouvoir couper leur viande. Je suis un petit peu inquiète !".

Une cour de récré en couleurs

Dans la cour de récréation, l'équipe d'animation est armée de bombes de peinture. Vincent Bonnet, Directeur adjoint au périscolaire, trace des cercles de couleur sur le sol, des figures espacées d'un mètre les unes des autres : "Les enfants se mettront dans les cercles et on pourra organiser des petits jeux, comme le chef d'orchestre, ou le facteur n'est pas passé. On a trouvé des outils pédagogiques qui permettent de respecter les gestes barrières".

Des cercles tracées dans la cour pour organiser des jeux tout en respectant la distanciation © Radio France - Dominique Manent

Des effectifs réduits

En maternelle, les classes compteront 10 enfants. Ils seront 12 en élémentaire. Odile Lerche est enseignante : "Le respect des règles sera plus difficile à intégrer chez les petits. Il y aura un circuit pour entrer dans la classe, et pour ne pas s'approcher des autres. Nous aurons des activités plus pauvres que celles que nous proposons d'habitude, du coloriage par exemple. La motricité, on la fera dans la cour. Et nous, les enseignants, nous porterons des masques. Un le matin, un l'après-midi. On se demandait d'ailleurs si les visières transparentes seraient homologuées, pour que les enfants puissent voir nos visages".