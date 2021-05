Coronavirus : l'inquiétude des étudiants en BTS alors que les épreuves écrites débutent ce lundi

Les étudiants de BTS se sentent oubliés. Alors que les lycéens ont obtenu l'aménagement par le ministre de l'Éducation des épreuves du baccalauréat en raison de la crise sanitaire, les élèves de BTS eux n'ont rien obtenu et ils sont déçus. 180.000 étudiants de BTS débutent leurs épreuves écrites, ce lundi 10 mai, mais sans aucun aménagement. Ils réclament pourtant, comme pour le bac, un contrôle en continu pour remplacer les épreuves écrites en présentiel. Cet examen doit en effet valider deux années d'études qui ont été fortement perturbées par la crise sanitaire.

Les BTS eux aussi sont en danger - Fiona est étudiante en BTS tourisme

Fiona, étudiante en BTS tourisme au lycée Clovis Hugues à Aix en Provence est très inquiète : " Personne ne parle de nous. Il n'y a pas que les bacs! Les BTS sont aussi en danger. Beaucoup d'étudiants sont fatigués, en dépression et ont loupé beaucoup de cours. On est épuisés. On voudrait un contrôle continu, au moins pour les épreuves écrites et ce pour nous protéger et parce qu'on n'a pas eu la totalité de nos cours"

Les élèves de terminale ont eux obtenu des aménagements

Rappelons que les syndicats lycéens réclamaient un contrôle continu intégral et qu'ils ont, eux, obtenu une série d'aménagements : quatre sujets au lieu de trois pour l'écrit de philosophie. Par ailleurs, les élèves conserveront la meilleure note entre celle de l'épreuve finale et le contrôle continu. Ces adaptations portent à au moins 82%, au lieu de 40%, la part du contrôle continu dans le calcul de la note finale du bac cette année.