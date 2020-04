Coronavirus : l'Université de Franche-Comté privilégie les examens en contrôle continu

L'université de Franche-Comté a choisi son cursus à suivre afin de terminer cetteannée universitaire 2019-2020considérablement perturbée par l'épidémie de coronavirus. Par délibération de sa Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU), ce 15 avril, le règlement général des études et des examens (facultés, instituts et écoles) est modifié en vue de la fin de l’année universitaire qui est maintenue à ce 31 août 2020.

Contrôle continu privilégié même lors de la deuxième session d'examens si besoin

Les principaux aménagements décidés pour ses milliers d'étudiants par l'université de Franche-Comté sont les suivants :

Les enseignements

"L’ensemble des enseignements seront assurés à distance jusqu’à la fin de l’année universitaire. Aucun enseignement ne sera organisé en présentiel".

Les examens

"Concernant les examens, la première session se fera uniquement à distance, avec une adaptation des modalités de contrôle des connaissances et des compétences, privilégiant le contrôle continu.

La deuxième session, lorsque celle-ci est prévue, devra être maintenue en privilégiant là aussi, le contrôle continu. Elle ne sera réalisée en présentiel que si l’évolution de la situation sanitaire le permet et que les regroupements en nombre important sont autorisés. Il faut donc s’attendre, là aussi, à une évaluation à distance (...)"

Les informations

"Les étudiants seront informés au moins 15 jours avant le début de chaque épreuve par mail, sur leur espace numérique de travail (ENT), ainsi que par d’autres moyens (...)"

Les filières Santé

"Pour les filières santé, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a revu le calendrier et les modalités d’organisation des concours universitaires, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Le concours d’entrée en deuxième année des études en santé (PACES) sera organisé à partir de la troisième semaine de juin. Les Epreuves Classantes Nationales Informatisées donnant accès au troisième cycle des études médicales se dérouleront du 6 au 8 juillet 2020 (...)"

L'intégralité du communiqué de l'université de Franche-Comté