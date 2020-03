Coronavirus : "la continuité de l'enseignement sera assuré, on sait faire" la rectrice de Montpellier

Sophie Béjean, la rectrice de l'académie de Montpellier était l'invitée de France Bleu Hérault ce vendredi matin pour répondre aux questions des auditeurs sur la fermeture des tous les établissements scolaires demandée par le président Macron jeudi soir.

Comment vont se passer les cours à distance ?

"Les élèves vont continuer à travailler en lien avec les professeurs. Nous nous préparons depuis plusieurs jours de manière très active l'ensemble du système éducatif pour préparer des ressources pédagogiques qui seront disponibles par l'ENT, l'environnement numérique de travail, soit à travers la plateforme du CNED, centre d'enseignement à distance qui à travers le système "ma classe à la maison" a des ressources pour tous les niveaux accessibles gratuitement. Chaque famille va recevoir aujourd'hui ou demain un lien pour se connecter à cette plateforme du CNED. ils le feront accompagné par les enseignants."

"Aujourd'hui les élèves sont là dans la plupart des établissements, on va leur donner livres, cahier et déjà du travail et on va leur montrer comment se connecter à la plateforme. Il faut se connecter avec un compte, il y a des tutoriels. Il y aura aussi une assistance pour les familles."

"Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateurs à la maison, nous avons travaillé avec les collectivités pour mettre à disposition du matériel aux familles, il y aura aussi du travail papier."

Le système va t-il supporter autant de connections ?

"L'éducation nationale depuis des années a développer complètement tous les usages du numérique pour informer les parents pour donner des consignes sur les devoirs, etc... Le CNED peut absorber des millions de connections. Nous sommes préparés. Nous allons tester la solidité des réseaux. les enfants ne seront pas tous connectés en même temps. Il y aura des lectures à faire, des exercices, de l'écriture, donc ils ne seront pas tout le temps sur la tablette et l'ordinateur. "

"Le temps à consacrer à ces cours en ligne sera variable en fonction du niveau. A travers cette plateforme, il y aura aussi des classes virtuelles, le prof pourra se connecter avec ses élèves à distance, les enfants pourront poser des questions à leur enseignant. Le lien ne sera pas rompu."

"Les examens de fin d'année, le brevet, le bac, les épreuves à la fac, il faut continuer à les préparer. Nous prendrons les mesures le moment venu s'il faut les prendre. Mais à ce jour, les examens restent programmés. "

Un service d'accueil pour les enfants du personnel hospitalier expérimenté dans l'académie de Montpellier

"Pour les enfants dont les parents travaillent dans le domaine de la santé, il y aura un service minimum, l'académie de Montpellier sera pilote. Nous travaillons depuis trois jours avec l'ARS et avec les hôpitaux pour identifier les personnels prioritaires qui seraient sans solution de garde pour leurs enfants. Nous préparons des solutions et un accueil, dans un lieu qui sera le plus propice. C'est une mobilisation de notre service public de solidarité pour le pays puisqu'il faut que ces professionnels de santé puissent être dans les hôpitaux. Nous sommes en train de regarder si les besoins sont ponctuels pour permanents"

Tout le monde reste mobilisés, mais avec une activité adaptée

" Nous restons mobilisés, les personnels administratifs, les enseignants tout le monde reste mobilisés mais avec une activité adaptée dans une situation inédite qui est une situation d'urgence qui mérite une organisation. Depuis lundi j'ai crée un comité spécial composé de directeurs d'école, des inspecteurs et toute l'équipe de l'académie et la délégation du numérique pour préparer cette organisation pédagogique. dans les collèges et lycée, il y aura une permanence pour répondre aux parents et assurer le suivi, les enseignants pourront travailler dans l'établissement ou depuis chez eux. Le comité va donner très rapidement des consignes. Il y a un numéro dédié : 04.67.91.49.30 qui sera en place dès lundi si les parents ont une question à laquelle les établissements n'ont pas répondu. de toutes façons dès ce soir les enfants vont repartir avec déjà de nombreuses informations"

"Les langues étrangères, c 'est un bon exemple de ce qui fonctionne bien avec le numérique, on peut écouter, s'enregistrer, donc pas de soucis. pour le sport, c'est différent, les enseignants vont donner des conseils pour rester en forme. "

Y aura t-il des cours par visioconférences ?

"Les cours par visioconférence sont prévus. C'est ce qu'on appelle la classe virtuelle. Les enseignants donneront des horaires aux élèves pour se connecter par la plateforme du CNED. on voit le professeur, on peut échanger avec lui, il y a une véritable interactivité."

Les concours notamment le concours PACES (médecine) prévu en mai, seront-ils maintenus ?

Les concours sont essentiels, les dates ne sont pas modifiées à ce stade. nous avons anticipé l’organisation pour qu'il y ait suffisamment d'espace entre les candidats. On adapte l'organisation mais pas de changement de date

Et les jeunes en alternance ? pas de classe pour eux, mais doivent il continuer d'aller chez leur employeur ?

"Nous avons bien sûr des jeunes en apprentissage ou en stage dans des entreprises. Certains ont déjà arrêté, ceux qui étaient en stage dans des Ehpad ou en milieu hospitalier. On s'adapte"

"J'ai déjà rencontré les organisations syndicales et avec les fédérations de parents, tout le monde est engagé, c'est remarquable. le dialogue continue

On travaille avec les collectivités, pour les Atsem qui dépendent des communes, nous travaillons avec les mairies pour que ces personnels puissent aussi aider à l'organisation, notamment pour accueillir les enfants du personnel de santé.

Pour toutes vos questions : 04.67.91.49.30 question.COVID19@acmontpellier.fr