Le protocole sanitaire dans les écoles est fortement contesté depuis la rentrée du 2 novembre. La FCPE du Gard réclame des embauches, des demi-groupe et du distanciel à l'école.

Coronavirus : la FCPE du Gard réclame des embauches, des demi-groupes et du distanciel à l'école

« Non à l’inapplication des gestes barrières. Non aux fermetures, oui aux embauches » , voilà en substance l'appel de la FCPE du Gard avant le retour à l'école ce lundi. La FCPE publie un communiqué où elle explique que "partout sur le territoire du Gard, les parents d'élèves se rendent compte que les gestes barrière ne sont pas appliqués dans les établissements scolaires : sanitaires insuffisants pour un lavage des mains régulier, manque de gel hydro alcoolique, masques mal positionnés voire absents, enfants en sureffectifs dans leurs classes, locaux insuffisamment nettoyés en raison du manque de personnels, cantines surchargées, transports scolaires bondés"

Selon la fédération de parents d'élèves, la mise en place d’un nouveau protocole sanitaire s’avère "inapplicable en raison du trop grand nombre d’élèves par classe dans la plupart des établissements." Même si elles vont dans le bons sens, les nouvelles annonces du Ministre de l’Education Nationale "ne rassurent pas les parents d’élèves, avec beaucoup trop de difficultés à mettre en place ces mesures, sanitaires et pédagogiques, sur le terrain, et ce, dans la précipitation et dans un laps de temps très court."

Que réclame la FCPE du Gard ? Elle demande en particulier au gouvernement de "débloquer des crédits pour permettre l'embauche immédiate de personnels" : des agents territoriaux supplémentaires afin de faciliter la mise en œuvre du protocole sanitaire. Elle réclame aussi "un système de fonctionnement hybride dans les lycées entre du présentiel en demi groupes et du distanciel à la seule condition qu’une continuité pédagogique soit organisée à la maison afin de ne pas prendre le risque que des élèves décrochent".