Coronavirus : la FCPE du Gard réclame des masques gratuits pour tous les élèves

Le nouveau protocole renforcé dans les écoles interdit depuis lundi 8 février les masques "faits maison", sur décision du ministère de l'Éducation nationale. Le nouveau décret rend obligatoire le port du masque de catégorie 1 dans les établissements. Les masques grand public en tissus artisanaux sont donc interdits. Dans le Gard, la FCPE réclame des masques gratuits pour tous les élèves.

Dans son communiqué, la fédération de parents d'élèves interroge : "Tout d'abord, quelles seront les capacités des personnels à faire le tri et de dire que tel type de masque en tissu est de catégorie 1 et pas tel autre ?" La FCPE du Gard souligne par ailleurs le coût supplémentaire pour les familles, et avance que ce nouveau décret risque, dans les familles qui n'en ont pas toutes les moyens, de rendre "la scolarisation des enfants tel un parcours du combattant pour les parents dans un contexte déjà difficile pour tout le monde".

"Nous exigeons qu'aucun enfant ne soit exclu ou sanctionné pour ne pas porter le bon masque. Il faut, pour cela, que dans le doute, les personnels puissent distribuer des masques chirurgicaux, deux fois par jour, à ces élèves. Le coût d'équipement de masques conformes à ces nouvelles directives ne devrait pas incomber aux familles." FCPE du Gard (communiqué)