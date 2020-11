Coronavirus : la fronde de certains parents contre le masque obligatoire à l'école dès 6 ans

La colère monte chez certains parents d'élèves. Partout en France et notamment dans le Var et des Bouches-du-Rhône, ils sont nombreux à dénoncer le port du masque obligatoire dès 6 ans à l'école primaire. Ils estiment que les élèves sont trop petits pour le porter de manière efficace, mais surtout, ils dénoncent les répercussions sur le développement psychique et physique des plus jeunes. Ce lundi, jour de la rentrée, certains parents d'élèves ont manifesté devant l'école élémentaire Louise Michel à Martigues pour dire "non" au port du masque en classe.

Un appel national relayé par les réseaux sociaux est lancé pour cette journée de vendredi. Les parents sont invités à ne pas mettre leurs enfants à l’école en signe de protestation. Parallèlement à cette journée d'action des parents ce vendredi, plusieurs syndicats de l’éducation nationale appellent à la grève mardi prochain pour protester contre les mesures sanitaires mises en place dans les établissements.

Pour Olivier Millangue, inspecteur académique du Var, la loi doit être respectée : "la contestation de la loi n'est pas de mise. Il y a une loi qui s'impose à tous. Tout enfant qui se présentera sans masque ne sera pas accepté au sein de l'école".