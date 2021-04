Coronavirus : la galère des étudiants du Pays basque pour trouver un stage en entreprise

Depuis plus d'un an, les entreprises sont obligées de suivre des protocoles stricts pour limiter la propagation de Covid-19. L'une des conséquences est que les entreprises ne prennent plus de stagiaires. Une véritable source d'inquiétude pour les élèves mais aussi pour les professeurs.

"J'ai cherché pendant des mois un stage et je n'ai vraiment rien trouvé", raconte Kevin, 18 ans, élève de première en Systèmes numériques au Lycée Professionnel Ambroise Croizat à Tarnos. A cause du Covid-19, l'étudiant originaire de Bayonne s'est heurté à un mur. Dans le secteur privé, d'après des chiffres de la Dares, le service statistique du ministère du Travail, le volume d'offres a baissé de 20 % en 2020.

Une vraie galère pour les élèves mais aussi... les professeurs

Depuis le début de la crise sanitaire, Anthony Joao, enseignant d'électronique à Tarnos fait son maximum pour aider ses élèves."On essaye de les motiver, de téléphoner avec eux, de travailler notre réseau, nos contacts. C'est quelque chose que nous faisions les années précédentes uniquement en dernier recours", raconte le professeur.

Une démarche qui devient un vrai casse-tête au quotidien. "C'est une source d'inquiétude parce que l'an dernier déjà, ils n'ont pas pu faire de stage à cause du confinement. Et cette année, certains n'ont pas réussi à trouver de convention. Ça veut dire que si certains ne trouvent pas à la fin de l'année, ils vont passer en terminale sans avoir fait un seul stage. C'est problématique puisqu'à la fin du cursus il faut avoir fait 22 semaines", rajoute le professeur.

Une situation qui inquiète aussi Gabriel, élève de première, qui plus que de ne pas avoir son diplôme, craint de ne pas avoir les connaissances. "Il y a plusieurs notions qu'on ne verra qu'en entreprise, avec des vrais patrons. Ça devient compliqué de ne pas faire de stage", raconte le Bayonnais.

Et les entreprises ?

Thierry Carrière, est le gérant du Café technique à Bayonne, une boutique spécialisée dans l'électronique et l'informatique. Un endroit parfait pour ses jeunes étudiants en Systèmes numériques.

Pourtant, le responsable ne prend plus de stagiaires depuis le début de la crise. "C'est déjà compliqué en magasin avec la jauge à respecter. Mais ensuite, c'est surtout handicapant lors des dépannages chez les clients. Certains me téléphonent et me disent « Bon, vous venez pas à dix, ma mère est là, il n'est pas question de prendre de risque ». Donc je ne prends pas de stagiaire puisqu'il ne pourra pas apprendre convenablement", regrette le Bayonnais.

D'autres acceptent de prendre des stagiaires mais revoient les chiffres à la baisse. C'est le cas de David Plu, responsable du magasin Cash Bayonne. "On a levé le pied sur le nombre de stagiaires. On prend deux stagiaires là où nous en prenions quatre avant", raconte le chef d'entreprise. De plus, il constate que le nombre de demandes explose. "J'ai beaucoup de CV sur mon bureau. Beaucoup d'entreprises sont fermées, il y a moins de choix pour les stagiaires", regrette le responsable de magasin de vente de produits d'occasions.