Coronavirus : La liste actualisée des écoles fermées ou ouvertes lundi dans les Pyrénées-Orientales

Ouvrira, ouvrira pas ? Voici la liste actualisée des communes qui ont décidé d'ouvrir, d'ouvrir partiellement ou au contraire de laisser les écoles fermées la semaine prochaine dans les Pyrénées-Orientales.

Selon nos informations, 12 communes ont décidé de ne pas rouvrir totalement leurs écoles la semaine prochaine. Cette liste n’est pas exhaustive. Elle sera complétée dès que de nouvelles informations nous parviennent. Plusieurs communes n'ont en effet pas encore officiellement pris de décision.

Dans les écoles qui rouvrent, les enseignants seront présents le lundi 11 mai mais l'accueil des élèves ne sera assuré que le mardi 12 mai, sauf à Pollestres (enfants accueillis dès le lundi 11).

Rappelons que l'école n’est pas obligatoire et que les enseignants présents en classe continueront aussi d'assurer "la classe à la maison" comme ces dernières semaines.

Les écoles qui ne rouvriront pas les classes le 12 mai

Claira : Seuls les enfants de soignants seront accueillis la semaine prochaine. Certaines classes de maternelle et de l’élémentaire (CP et CM2 notamment) rentreront le 18 mai. D'autres le 25 mai. Moins de la moitié des enfants de Claira ont été inscrits par leurs parents.

Collioure : La maternelle non, l'élémentaire oui et seulement le 14 mai. "_Le respect des gestes barrières est très difficile à mettre en place pour les enfants de maternelle. Seule l'école élémentaire va rouvrir. Nous comptons sur 30 enfants soit environ un tiers des effectifs. La rentrée sera fera le jeudi 14 pour laisser du temps au personnel communal et aux enseignants de s'organise_r" explique le maire Jacques Manya.

Elne : La rentrée est décalée d'une semaine. "Les élèves de maternelle et élémentaire reprendront le 18 mai, explique le maire Yves Barniol. Le protocole de rentrée est très lourd et très difficile. Il me semble impossible de le mettre en place en quelques jours. Quand on fait les choses dans la précipitation, on peut faire des erreurs. Nous avons la décision de reporter la rentrée à l'unanimité avec les enseignants et les parents d'élèves."

Ille-sur-Têt : Toutes les classes rouvriront à partir du jeudi 14 mai. "Faire vite et bien pour ce genre de problématique, moi je ne sais pas faire" confie le maire William Burghoffer. Les classes accueilleront au maximum 8 élèves. Des roulements devront probablement être mis en place par l'équipe enseignante.

Llupia : "Pas question de rouvrir dans ces conditions ! " Roger Rigall, le maire de Llupia (près de Thuir) est catégorique, les écoles maternelle et élémentaire ne rouvriront pas tout de suite. "Je prends cette décision d'abord pour garantir la santé des enfants, des enseignants et du personnel communal. Je ne ferme pas la porte à une réouverture plus tard mais surement pas le 11 mai".

Rivesaltes : Pour les deux écoles maternelles de la commune, les enfants reprendront le jeudi 14 mai. Pour les deux écoles élémentaires, la rentrée sera échelonnée : le jeudi 14, seuls les élèves de CP et CM2 seront accueillis, les autres enfants rentreront le vendredi et lundi (Quels niveaux ? Cela reste à définir). Les repas seront servis dans le réfectoire et la pause méridienne sera étendue de façon à désinfecter les lieux entre les deux services. Moins de la moitié des élèves seront présents.

Les écoles qui ne rouvrent que partiellement le 12 mai

Alenya : Seuls les élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2 seront accueillis la semaine prochaine. Les autres rentreront le 18 mai.

Baho : La maternelle va rester fermée la semaine prochaine dans la commune. En revanche, toutes les classes rouvriront pour l’élémentaire dès mardi. Environ 40% des enfants sont inscrits. Pour les repas, les enfants devront venir avec leur pique-nique et mangeront soit dans la classe soit, si la météo le permet, dans la cour de récréation.

Canohès : Seuls les élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2 seront accueillis la semaine prochaine. "Notre groupe scolaire est très important : il rassemble 675 enfants. Nous donnons donc priorité à ces classes charnières. L'objectif est de démontrer notre savoir-faire, avec d'abord des effectifs réduits, et prouver à l'ensemble des parents qu'ils peuvent nous faire confiance pour une reprise globale le 25 mai" explique le maire Jean-Louis Chambon.

Matemale-Les Angles-Formiguères : Tous les enfants seront accueillis sauf ceux des classes de petites et moyennes sections de maternelle. Environ 25 % des élèves sont inscrits.

St-Estève : La maternelle non, l'élémentaire oui. "Faire respecter les gestes barrières aux tout-petits est très compliqué " selon le maire Robert Vila.

St-Hippolyte : Tous les enfants seront accueillis sauf ceux des classes de petites et moyennes sections de maternelle.

Saleilles : La maternelle non, l’élémentaire oui. La mairie de Saleilles espère pouvoir rouvrir la maternelle le 18 mai mais si les conditions ne sont pas réunies, elle restera fermée jusqu’au 2 juin. Les élèves de l'élémentaire eux seront accueillis dès le mardi 12. Environ 50 enfants sur 300 sont inscrits.

Toreilles : La reprise sera échelonnée à la fois pour les élèves de maternelle et de l'élémentaire. Pour la maternelle, seuls les élèves de grande section reprendront le mardi 12. La date de rentrée des enfants de petites et moyennes sections n'est pas encore fixée. Pour l'élémentaire, les CP et CM2 rentreront le mardi 12. Les CE1 les rejoindront le jeudi 14. Les CE2 et CM1 le lundi 18.

Villeneuve de la Raho : La semaine prochaine, seuls les enfants de grande section de maternelle, CP et CM2 auront classe. Mais "un service un minimum sera mis en place pour les autres enfants dont les deux parents travaillent. Ils seront accueillis par des agents de la ville," raconte la maire Jacqueline Irless. Tous les enfants devraient pouvoir retourner en classe à partir du 18 mai.

Les écoles qui rouvrent toutes les classes le 12 mai

Perpignan : Toutes les classes doivent rouvrir. "Je serai critiqué mais j'assume" dit le maire Jean-Marc Pujol. Cependant seuls 15% des enfants seront présents (1.633 sur 10.514). Dans certaines écoles, le nombre d'élèves inscrits est très faible. Selon la mairie, seulement 3 élèves sur 218 sont par exemple inscrits à l'école maternelle Léon Blum (Vernet). En raison de petit nombre d'enfants, les repas pourront être servis dans les réfectoires.

Argelès : Toutes les écoles vont rouvrir. Pas de chiffres pour le moment.

Arles sur Tech : 13 enfants sur 70 sont inscrits à la maternelle. 35 sur 130 pour l'élémentaire. Les enfants n'iront à l'école qu'un jour sur deux. Pour la cantine, des repas froids seront servis dans les classes durant la première semaine.

Cabestany : La mairie compte rouvrir toutes les classes et table sur 35 à 45 % d'élèves présents. Le maire Jean Vila s'inquiète en revanche du nombre d'enseignants présents.

Canet-en-Roussillon : Toutes les classes rouvrent. Entre 20 et 25 % des enfants sont inscrits

Céret : Les quatre écoles de la ville rouvrent. "Environ 40% des enfants sont inscrits pour les trois prochaines semaines", explique le maire Alain Torrent. "En tout, ça représente 201 enfants : 54 en maternelle et 147 en élémentaires. Nous devrons tourner à 11 ou 12 enfants par classe"

Font-Romeu : Toutes les classes rouvrent. La mairie tablent sur 40 % d'enfants présents. Tous les enfants ne devraient pas pouvoir être accueillis en même temps, des roulements devraient être instaurés.

Le Boulou : Entre maternelle et élémentaire, environ une centaine d'enfants seront présents (soit 25 % des élèves). Les repas seront pris à la cantine.

Le Soler : 60 enfants sont inscrits pour la maternelle (soit 20% des élèves) et 151 pour l'élémentaire (soit 1/3 des élèves). La garderie sera assurée à partir de 07H30 le matin et jusqu'à 18h30 le soir.

Millas : 25 élèves (sur 130 habituellement) sont inscrits en maternelle. Ils seront accueillis dans cinq classes de cinq enfants. Concernant l’élémentaire, 70 enfants (sur 250) sont inscrits. Les repas seront pris le midi dans les classes.

Pia : Maternelle et élémentaire vont rouvrir. Selon la ville, environ 20 % des enfants seront présents.

Pollestres : 25 enfants (sur 180) sont inscrits en maternelle et 85 (sur 250) en élémentaire. A noter que les enfants seront accueillis dès le lundi 11 car "les parents eux vont devoir retourner travailler dès le lundi" précise le maire Daniel Mach.

Port Vendres : La mairie parle "d'une rentrée hors du commun" mais toutes les classes seront ouvertes. Un conseil d'école extraordinaire est prévu ce jeudi 7 mai à l'école Pasteur et la semaine prochaine au sein de la maternelle Parès.

Prades : Toutes les écoles devraient rouvrir mais pas de confirmation officielle pour le moment.

Sainte-Marie : Environ 25 % des élèves de maternelle et élémentaires sont inscrits. Les parents devront, dans un premier temps, prévoir le pique-nique.

Saint-Cyprien : la mairie annonce l'ouverture de toutes ses écoles, mais seuls 15% des enfants ont été inscrits par leurs parents.

Saint-Laurent de la Salanque : Le maire Alain Got parle d'un "casse tête mais toutes les classes rouvriront bien avec 8 ou 10 enfants selon les niveaux, ce qui entraînera forcément des mécontentements car les parents qui travaillent ne pourront probablement pas déposer leurs enfants tous les jours à l'école."

Salses le Château : Maternelle et élémentaire vont rouvrir. La mairie compte sur 40% d'enfants présents. Tous les enfants ne devraient pas pouvoir être accueillis en même temps, un système de roulements devrait donc être mis en place.

Sorède : Entre dix et quinze enfants sont inscrits pour la maternelle. Concernant l’élémentaire, la rentrée sera échelonnée de mardi à vendredi mais on ignore encore quelles classes rentreront d'abord. 60 à 70 enfants sont inscrits (soit 40 % des effectifs habituels). Les repas froids seront servis et mangés soit dans la classe, soit, si la météo le permet, dans la cour de récréation.

Thuir : en attente de confirmation.

Toulouges : Environ un tiers des enfants habituellement inscrits seront présents soit pour l'élémentaire 130 enfants sur 400. La garderie sera assurée de 7h30 le matin à 18h30 le soir.

Vinça : Toutes les classes rouvrent. 21 enfants sont inscrits en maternelle, 41 en élémentaire soit environ 25 % des effectifs.