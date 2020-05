Coronavirus : La mairie de Saran s'oppose à la réouverture des écoles le 11 mai

A une semaine de la date annoncée par le gouvernement pour la réouverture des écoles élémentaires et maternelles, la ville de Saran décide que les portes de ses 4 groupes scolaires resteront closes (Il y a aussi une école intercommunale mais là, la décision revient à la mairie d'Orléans). Pour la maire Maryvonne Hautin cette décision "avec si peu de temps pour s'organiser" est impossible à mettre en place sur le terrain et, surtout, va à l'encontre du Conseil National Scientifique qui avait préconisé que tous les établissements scolaires restent fermés jusque septembre.

Hors de question de faire prendre des risques

Après en avoir discuté avec ses adjoints (majoritairement favorables à la non-réouverture, d'après elle), l'élue a donc pris un arrêté municipal, qu'elle justifie sur le site de la commune. Elle explique que la première motivation est sanitaire : "Il est hors de question de faire prendre des risques aux enseignants, aux enfants, aux parents ou au personnel municipal". Selon elle, le protocole sanitaire, défini par le ministère de l'Intérieur, est d'une "extrême complexité" et le respect des gestes barrière ou la distanciation physique, notamment chez les plus jeunes est "un leurre". Car en deuxième rideau il y a aussi la responsabilité pénale du maire qui pourrait être engagée en cas de souci "Ce n'est pas à écarter mais ce n'est pas ce qui m'anime le plus" tranche la maire saranaise.

Difficultés d'organisation

Maryvonne Hautin évoque aussi des impossibilités de moyens. Parmi les 4 groupes scolaires, il y a "2 des plus gros du département, notamment l'école du Bourg avec 15 classes". Comment y faire respecter les distances réglementaires sans "pousser les murs"? s'interroge la maire de Saran. Les contraintes imposées sur l'accueil périscolaire et la restauration collective, qui incombent à la mairie, lui semblent également impossibles à mettre en place. Pour l'élue, la seule motivation de cette décision gouvernementale est de renvoyer les parents au travail mais pour elle "chaque parent ne doit pas avoir à choisir entre son salaire et la santé de sa famille".

Doutes sur la fin du confinement au 11 mai et sur une reprise de l'école avant septembre

De toute façon, Maryvonne Hautin rappelle que la fin du confinement au 11 mai n'est pas encore officiellement actée, comme le rappellent régulièrement les membres du gouvernement, tout cela étant lié à l'amélioration de la situation. D'autant plus que le Loiret et la région Centre restent en orange sur la carte nationale qui doit servir de base au déconfinement et l'élue saranaise doute que cela passe au vert d'ici le 7 mai, date de référence pour envisager le déconfinement territorial. Dans ces conditions et si la situation sanitaire n'évolue pas d'ici fin mai, où la réouverture doit être réexaminée par la commune, cet arrêté sera maintenu. Mais la maire de Saran indique également qu'elle est prête à le lever si "des conditions sanitaires acceptables sont garanties par l'Etat", ce dont elle doute fortement.