Coronavirus : la préfète du Tarn fait la leçon aux étudiants de la fac de droit d’Albi

Plus de 200 étudiants de la fac de droit d’Albi ont eu une drôle de surprise ce jeudi midi. Ils venaient suivre un cours de droit constitutionnel. Et à la place, c’est la préfète du Tarn qui est venue leur faire la leçon. Pendant presque deux heures, elle a expliqué le virus avec le directeur de l’ARS du Tarn. Catherine Ferrier a engagé pendant deux heures les étudiants à poser les questions qui fâchent.

La rencontre entre la préfète et les étudiants en droit. Copier

Elle a demandé aux étudiants de mieux respecter les gestes barrières. Interrogée par certains, elle a justifié la fermeture des bars à 23h, la fermeture des vestiaires des gymnases et le port du masque obligatoire. Catherine Ferrier qui a aussi dit et redit aux étudiants qu’elle leur faisait confiance.

Mais la préfète a surtout insisté : les gestes barrières, c’est tout le temps. Et surtout dans les moments de convivialité. "Ici vous êtes formidables, vous êtes bien espacés, vous portez un masque. Mais vous allez boire un café, enlever votre masque. Et là, Bam ! Ça tombe. Le virus est partout. On peu vous imposer de porter le masque, mais si vous faites des soirées et que vous discutez sans masque pendant un court moment : Bam ! Donc on ne peut pas tout régler. "

"On pensait qu'elle venait fermer l'établissement"

Et les étudiants ont été étonnés par cette visite surprise. Mais globalement, même si beaucoup disent qu’ils n’ont rien appris, ils approuvent la démarche. "C'était long", dit cette étudiante. "On a été surpris. On pensait qu'elle venait fermer l'établissement". "Ce n'est pas forcément des infos nouvelles, mais c'est très bien pour ceux qui ne sont pas bien informés."

Les étudiants d'Albi étonné par cette visite. Copier

Actuellement, il y a 8 cas de Covid sur les 4000 étudiants à l’université Champollion d’Albi.