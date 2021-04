Coronavirus : la tenue des deux dernières épreuves du baccalauréat 2021 incertaine

Alors que la scolarité des élèves de terminale est très perturbée cette année, seules les épreuves de philo et le grand oral, symbole de la réforme du bac, sont maintenues. De plus en plus de voix demandent l'annulation du grand oral. Le ministère le maintient, mais il sera peut-être modifié.