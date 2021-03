Coronavirus : le collège d'Ausonne, près de Toulouse, fermé pendant une semaine

Le collège Germaine-Tillion a fermé ce lundi soir, jusqu'au lundi 5 avril inclus. Les cours se poursuivent à distance. L'établissement où sont scolarisés 700 enfants, connait depuis une semaine une recrudescence des cas positifs de Covid-19. Quatre classes avaient fermé la semaine dernière. Cette fois, c'est l'ensemble de l'institution qui n'accueillera plus personne pendant une semaine.

Tests et isolement pour tous

Les élèves ou encadrants désignés formellement comme contact à risque d’un cas positif doivent se faire tester, et s'isoler pendant sept jours à partir du dernier contact avec le cas positif. Le rectorat et l'Agence régionale de santé demande aussi à tous ceux qui n’ont pas été identifiés comme cas contacts à risque de s’isoler eux aussi sept jours durant, et de faire un test dimanche ou lundi.

Sur son site internet, la direction du collège précise que pour pouvoir revenir en cours le mardi 6 avril, il faudra que les personnels et les élèves présentent un test négatif, datant de dimanche ou lundi.

Plusieurs collèges déjà fermés cette année, y compris à Toulouse

Ce n'est pas le premier collège de l'académie de Toulouse à fermer à cause du Covid-19, ni même le premier de Haute-Garonne.

Lors du dernier point effectué par le rectorat le 26 mars dernier, il apparaissait que deux collèges dans toute l'académie de Toulouse avaient fermé, à Ax-les-Thermes (Ariège), et à Tarbes (Hautes-Pyrénées). Les élèves du collège Saint-Théodard à Montauban, avaient également été renvoyés chez eux il y a deux semaines.

Et avant les vacances scolaires de février, un collège de Toulouse avait subi la même décision pendant une semaine, il s'agissait du collège Louis-Nicolas-Vauquelin à la Cépière et ses 800 élèves. Un peu plus tôt encore, fin janvier, le collège Hubertine-Auclerr du quartier Croix-Daurade avait fermé ses portes.