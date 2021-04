Coronavirus : le difficile retour de l'école à la maison pour cette famille bretonne

Les cartables sont posés dans le salon, les cahiers et les crayons sur la table. A Pont-l'Abbé (Finistère), Maël Guérin-Menguy doit faire la classe à la maison pour ses deux filles, à l'instar de toutes les familles françaises.

Pour la plus grande, Meyssane qui est en CM2, il n'y a aucune difficulté pour cette maman : "Elle travaille bien toute seule. Elle vient me voir quand elle a un souci, mais ça fonctionne bien comme ça." La situation se complique pour la petite dernière. Maïlyne est en CP et a des troubles de l'attention. "Elle a un besoin spécifique et elle a également une légère dyspraxie, c'est-à-dire qu'elle a du mal à utiliser ses doigts, elle n'a pas de force dans les mains, on le voit quand elle écrit", explique Maël. Elle ajoute : "Elle va travailler 10 minutes, va décrocher et va partir sur autre chose, avant de revenir 10 minutes. C'est très compliqué."

Télétravail impossible en même temps

Cette maman de Pont-l'Abbé ne se voit pas assurer l'école à la maison plus d'une semaine. "Quand il a fallu faire un mois l'an dernier, c'est devenu très compliqué au bout d'une semaine. Il fallait s'adapter à Maïlyne et faire la classe quand elle se sentait capable, parfois seulement un quart d'heure dans la journée", se souvient-elle. D'autant plus qu'elle ne peut pas travailler sur autre chose en même temps car sa fille a besoin de toute son attention : "Si elle a quelque chose à lire, il faut cacher ce qu'il y a en dessous pour qu'elle lise seulement la ligne visée."

Il faut une montagne de patience

"Je ne suis pas enseignante et je pense qu'il faut une montagne de patience pour s'occuper de ces enfants à besoins spécifiques, patience que je n'ai pas tous les jours", avoue Maël. Elle est heureusement aidée de sa mère, orthophoniste à la retraite. "Elle prend Maïlyne deux après-midis dans la semaine pour faire tout ce que moi je n'ai pas pu faire dans le programme", indique-t-elle. Les deux prochaines semaines devraient être plus reposantes, avec l'arrivée des vacances de Pâques pour toutes les zones.