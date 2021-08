Coronavirus : le masque sera obligatoire dans les cours des collèges et lycées des Bouches du Rhône

Le masque sera obligatoire dans les cours de récréation des collèges et des lycées des Bouches du Rhône. Sur France Bleu Provence ce lundi matin, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a annoncé qu'il s'alignait ainsi sur l'arrêté préfectoral en vigueur, notamment dans les 50 mètres autour des établissements scolaires. "On ne peut pas avoir un système et un autre à si peu de distance, affirme Bernard Beignier. Notre département est en rouge vif parmi les 100 départements français. Pour l'instant, ça ne concerne que les collèges et les lycées."

Le recteur a également précisé que la moitié des 12 - 17 ans des Bouches du Rhône avaient reçu une première dose de vaccin. Comme dans les autres départements de l'académie d'Aix-Marseille, les élèves pourront se faire vacciner pendant le temps scolaire d'ici la fin du mois de septembre.

"Il y a des départements ou les élèves seront invités à aller dans les centres de vaccination, précise Bernard Beignier. Dans d'autres départements, on jugera plus utile que ce soit les personnels soignants qui viennent aux abords des établissements".

Dès les premiers jours de la rentrée, des autorisations parentales seront distribuées aux élèves pour recueillir l'accord des parents.