Coronavirus : le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer à Poitiers pour visiter le CNED

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, le 29 février 2020.

Alors que plus de 400.000 élèves français sont actuellement privés d'école à cause de l'épidémie de coronavirus, le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse se déplace ce jeudi dans la Vienne, près de Poitiers, au Centre national de l'enseignement à distance.

Jean-Michel Blanquer est attendu au siège du CNED à Chasseneuil-du-Poitou vers 14 heures où une présentation du dispositif "ma classe à la maison" lui sera faite.

Le nombre d'enfants qui devront être scolarisés depuis leur domicile va augmenter, a prévenu le ministre. Pour freiner la propagation du Covid-19, les pouvoirs publics ont d'ores et déjà décidé la fermeture de tous les établissements scolaires de Corse, les écoles de 16 communes autour de Montpellier et d'autres situées en Bretagne, Alsace et dans l'Oise.