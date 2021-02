Après la découverte de cas de coronavirus, deux écoles sont fermées, et 25 classes isolées le sont également, en Moselle. Des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie.

Coronavirus : le point sur les classes et écoles fermées en Moselle

Les écoles qui ferment leurs portes pour cause de coronavirus assurent les cours à distance '(illustration)

Les indicateurs épidémiologiques sont mauvais en Moselle, particulièrement dans la métropole de Metz et à l'ouest du département. La Préfecture durcit d'ailleurs les règles du port du masque, à partir de ce week-end, dans le département. Dans ce contexte, chaque semaine, l'Académie fait le point sur les classes fermées après la découverte de cas d'élèves ou d'enseignants positifs au coronavirus.

Deux écoles totalement fermées

Au total, ce vendredi soir, on enregistre 18 classes de primaire fermées en Moselle, auxquelles s'ajoutent sept fermetures de classe dans les collèges et lycées du département. Deux écoles sont totalement fermées dans notre département : Les coccinelles à Metz, et l'école d'Audun-le-Tiche. A chaque fois, les cours sont assurés en distanciel.