Coronavirus : le point sur les classes fermées en Côte-d'Or

Le rectorat publie cette fin de semaine un bilan des classes fermées à cause de l'épidémie de Covid-19 en Côte-d'Or et dans l'ensemble de l'académie de Dijon. Dans l'académie 62 classes ont dû stopper leur activité, dont 35 en Côte-d'Or.

C'est désormais une fois par semaine que le rectorat publie un état de situation dans les écoles du département. Plus d'une soixantaine d'écoles sont fermées en Côte-d'Or après la découverte de cas de Covid-19. Mais les règles pourraient rapidement s'assouplir.

La situation cette fin de semaine en Côte-d'Or et dans l'académie

Dans l'académie de Dijon, 62 classes sont fermées dont 59 en maternelle ou élémentaire, 2 en collège et 1 en lycée. Pour le seul département de la Côte-d'Or, ce sont 35 classes qui sont fermées dont 33 en école, 1 en collège et 1 en lycée.

99 élèves ont été confinés au cours des derniers jours sur plus de 130 000 dans les établissements. (0.07%), ainsi que 17 personnels sur un peu moins de 27 000 (0.06%)

Les classes fermées en Côte-d'Or - rectorat de Dijon

La liste des classes fermées par département - Rectorat de Dijon

Vers un assouplissement des règles ?

Le ministère de l'Education étudiait ce vendredi 18 septembre, un allègement des règles sur les cas contacts qui devrait faire baisser les fermetures de classe pour cause de Covid-19. Ce changement a été amorcé par le ministre de la Santé Olivier Véran qui a assuré jeudi, en se fondant sur un avis du Haut Conseil pour la santé publique (HSCP), que les enfants étaient peu susceptibles de se contaminer entre eux et de contaminer les adultes.

Quelles règles pour les élèves ?

En conséquence, a-t-il expliqué, si un enfant est testé positif, il doit certes être isolé sept jours chez lui mais les élèves de sa classe doivent pouvoir continuer à aller normalement à l'école. Jusqu'à présent, si un élève était considéré comme +cas contact+, il ne pouvait revenir à l'école que si un test, réalisé sept jours après le dernier contact avec le cas confirmé, était négatif.

Quelles règles pour les adultes ?

Un enseignant de maternelle ou de primaire portant un masque et ayant côtoyé un élève non-masqué positif au Covid-19 ne doit par ailleurs plus être considéré comme un cas contact ni renvoyé chez lui, a aussi jugé le HSCP.

Cette préconisation pourrait éviter certaines fermetures de classes puisque l'enseignant ne serait pas envoyé à l'isolement dans ce cas-là. Le ministère de l'Education doit préciser comment ces recommandations vont se décliner concrètement à l'école.

Selon les derniers chiffres officiels, 81 établissements scolaires et un peu plus de 2.100 classes sont actuellement fermés en France en raison de cas de Covid-19. Alors que l'épidémie continue de progresser, le gouvernement veut limiter les absences de profs et d'élèves qui risquent de se multiplier avec les maladies automnales.