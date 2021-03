Coronavirus : le Snuipp72 dénonce le manque d'informations sur les tests salivaires en milieu scolaire

Qui, où et comment vont se faire les tests salivaires en Sarthe dans les établissements scolaires ? Pour le moment, c'est encore très flou selon Julien Cristofoli, le responsable du Snuipp dans le département, invité de France Bleu Maine ce mardi matin. Selon le rectorat et l'Agence régionale de santé, les premiers tests salivaires doivent arriver dans les établissements scolaires ce jeudi mais pour le moment, on ne sait pas dans quels établissements.

Ce qui est sûr, c'est que pour les syndicats d'enseignants, il est hors de question que ce soit le personnel qui fassent ces tests. "La mise en place des tests ? Comment va-t-elle se faire ? Avec qui ? Et chacun son métier. Il faut des professionnels du soin", souligne Julien Chrisofoli, le responsable du Snuipp en Sarthe.

Pour l'instant, nous n'avons aucune communication, ce qui est extrêmement inquiétant.

Julien Cristofoli, le responsable du Snuipp en Sarthe. © Radio France - Charles Deyrieux

Les violences sur les enfants ont augmenté

Julien Cristofoli explique également que les violences envers les enfants ont augmenté avec le signalement de plusieurs cas au parquet et à la direction de l'enfance. Et malgré ces remontées, il y a une impression que rien ne bouge : "Il y a un département en panne sur le traitement de situations extrêmement graves pour lesquelles on ne voit rien venir".

Des enfants sont dans des situations d'extrême vulnérabilité et de détresse, leurs enseignants aussi. Il y a des signalements de faits d'enfants victimes de violence mais pas de résolution de leur situation.

"Les enseignants de la Sarthe qui le souhaitent doivent pouvoir se faire vacciner", rajoute Julien Cristofoli en rappelant que ce n'est pas normal qu'il y ait autant d'attente.

