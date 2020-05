Déconfinement - Landes : FO appelle les enseignants des écoles à exercer leur droit de retrait le 11 mai

Le syndicat FO dépose une procédure d'alerte auprès de l'administration pour permettre aux enseignants d'exercer leur droit de retrait. Le syndicat demande un dépistage généralisé et la fourniture de masque FFP2 aux personnels comme préalable à la reprise des cours.

Le Snudi FO, le syndicat des écoles publiques, appelle les enseignants à exercer leur droit de retrait le 11 mai lorsque les établissements rouvriront. Une procédure d'alerte a été déclenchée au niveau national et local et notamment auprès des inspections d’académie des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.

Un dépistage généralisé et des masques FFP2 comme préalable

Le syndicat s’appuie sur le comité d’hygiène et sécurité des conditions de travail qui s’est tenu le 3 avril dernier au ministère de l’éducation nationale. « Il avait été demandé un dépistage systématique, généralisé de tous personnels enseignants et communaux, ainsi que de tous les élèves avant la reprise de l’activité » explique Marc Guyon, le secrétaire fédéral du syndicat qui ajoute : « l’autre préalable c’est la distribution de masque FFP2. C’est le seul type de masque reconnu comme protecteur selon le code du travail. Nous avons posé plusieurs fois la question à notre administration. Nous n’avons pas eu de réponse. On a donc décidé de déclencher une procédure d’alerte qui permettra ensuite à nos collègues de faire valoir, éventuellement leur droit de retrait.»

Les enseignants retrouveront leur école le 11 mai avant leurs élèves, le 12 mai. Ils pourront cependant exercer leur droit de retrait dès le 11 mai s’ils estiment qu’ils n’ont pas le matériel et les conditions nécessaires à leur sécurité. Ils devront cependant alerter un représentant syndical et rester dans leur école. Selon FO, la loi prévoit la réunion d’un CHSCT, un comité hygiène et sécurité des conditions de travail dans les 24 heures afin d’accepter ou refuser ce droit de retrait.

Un préavis de grève le 11 mai

FO a d’ailleurs déposé un préavis de grève à compter du 11 mai pour permettre aux enseignants de ne pas retourner en cours si leur droit de retrait est refusé.

Enfin, dans les Landes, le syndicat FO a envoyé un courrier à l'ensemble des maires avec un message : "n'ouvrez les écoles !"