Coronavirus : Les 84 écoles de Nîmes bientôt entièrement nettoyées

Le maire de Nîmes s'est adressé ce vendredi aux Nîmois, via le dispositif de téléalerte. Il y fait un point sur la situation et la gestion de la pandémie de covid-19, notamment dans les écoles de la ville.

Jean-Paul Fournier s’est adressé aux Nîmois ce vendredi, via le dispositif de téléalerte. 62 000 personnes sont inscrites au registre du dispositif de téléalerte, l'outil qui a pour vocation de tenir informés les habitants en cas de crise, comme l'épidémie de covid-19.

Le maire y évoque l'organisation de la ville face à la pandémie, et en particulier la gestion des écoles. Une centaine d’agents vont notamment, du 23 au 30 avril, nettoyer et désinfecter les 84 écoles nîmoises "avec l’ajout d’un produit à spectre large ". La Ville équipera également chacune de ses 610 classes de bidons de gel hydro alcoolique pour le 11 mai.

En l’absence d’assurance de l’Etat, j’ai tenu à ce que la Ville achète sans tarder des masques pour doter l’ensemble de la population. Je reviendrai vers vous très prochainement pour vous préciser l’avancement de ce vaste chantier et des modes de distribution qui seront organisés." Jean-Paul Fournier

L'inscription au service de téléalerte se fait sur le site nimes.fr