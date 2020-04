Coronavirus : "les apprentis n'auront pas de diplôme au rabais!"

Comme les écoliers et les étudiants, les apprentis sont confinés chez eux et doivent donc suivre leurs cours théoriques à distance. Pour la pratique c'est beaucoup plus compliqué car beaucoup de commerces et d'entreprises sont fermés.

Il y a 33 mille apprentis en Pays-de-la-Loire (Loire Atlantique : 12900, Maine-et-Loire : 8800, Vendée : 5500, Sarthe : 3910, Mayenne : 2000). qui sont privés de cours pratiques et théoriques depuis un mois maintenant. Manoëlla Rasselet est la directrice du CFA coiffure de la Sarthe, au Mans, elle était l'invitée de France Bleu ce lundi 20 avril à 7h50

-Est-ce que le diplômes des apprentis cette année sera un diplôme au rabais?

"Oh loin de là, les diplômes des apprentis seront validés par contrôle continu, on en a la certitude au moins pour les CAP. Maintenant le diplôme permet de certifier une progression qui a eu lieu sur deux ans, donc non, ce ne sera pas un diplôme au rabais. "

- Les ministres de l’Education Nationale et du Travail ont fait savoir qu’un jury d’examen se tiendrait début juillet et que les diplômes seraient délivrés en tenant compte des bulletins de notes, du livret de formation et de l’assiduité aux cours ? ça vous satisfait ou pas?

" A situation inédite, il fallait prendre une mesure exceptionnelle, le livret scolaire permet de voir l'assiduité, et la bonne nouvelle c'est que les maîtres d'apprentissage qui ont formé leurs jeunes, et bien eux-aussi pourront émettre un avis sur le livret scolaire."

-Comment donner un avis quand on ne va pas voir son apprenti peut être jusqu'à la fin juin?

"Vous allez loin en disant 4 mois car on parle du 11 mai comme déconfinement possible et l'union des professionnels de la coiffure travaille sur la réouverture des salons, et puis attention confinement ne veut pas dire que les jeunes ne travaillent pas, ils travaillent chez eux à distance. "

"la coiffure à domicile est interdite, on leur a lancé ce défi "j'attends mon coiffeur"."

-Est-ce que certains apprentis ont décroché?

" J'ai entendu le ministre de l'éducation nationale parler de 8% de décrocheurs, nous dans l'établissement on est à 2% vous voyez on est très loin , et quand il parle de décrochage, c'est plus une fracture numérique parce que les jeunes n'ont pas accès à un ordinateur."

-Les apprentis coiffeurs peuvent s'exercer sur leur famille?

"Ah non puisqu'on a rappelé à tous nos jeunes que la coiffure à domicile est interdite, nos apprentis ne sont pas des professionnels diplômés et on leur a lancé ce défi "j'attends mon coiffeur"."