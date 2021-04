Coronavirus : les autotests déjà livrés dans les écoles en Béarn et en Bigorre

La majorité des enseignants et des personnels des écoles des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques ont reçu leurs autotests dès ce lundi de rentrée. Pour l'instant, cinq par personne sont prévus.

Tous les enseignants et les personnels des écoles des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées ont déjà ou auront très bientôt leur premier lot d'autotests contre le Covid-19. Les syndicats et les inspections d'académie confirment ce lundi que la distribution a déjà bien commencé ce lundi et devrait se terminer au plus tard ce mardi, pour les endroits les plus ruraux en Bigorre notamment.

Cinq autotests par personne

Chaque enseignant ou personnel du 1er degré reçoit un lot avec cinq autotests, la préconisation étant deux autotests effectués par semaine. Dans les Hautes-Pyrénées, la majorité des écoles a été fournie dès ce lundi de rentrée, affirme l'inspection d'académie, dans le public comme dans le privé. En Béarn, même chose. "Les livraisons ont eu lieu ce lundi pour les personnels du 1er degré", assure l'inspection d'académie.

Cela concerne les enseignants mais pas seulement. Tous les personnels en contact avec les enfants doivent en recevoir, soit les Atsem dans les écoles maternelles ou les AESH (accompagnant d'élèves en situation de handicap).

Rassurant pour les personnels et les parents

"C'est un élément qui va peut-être servir à rassurer, à se rassurer, à rassurer les familles", réagit Philippe Gassan, du syndicat SNUipp-FSU 64, qui ajoute que c'est quelque chose qui va "plutôt dans le bon sens".