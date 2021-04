Coronavirus : les cinémas sont fermés, les études en option cinéma sont ralenties à Angoulême

Les temps sont durs depuis un an pour les étudiants en classes préparatoires au Lycée Guez-de-Balzac à Angoulême. L'option cinéma, créée il y a six ans, est directement victime de la crise sanitaire. Les cinémas sont fermés, les étudiants doivent étudier les films sur les plateformes de streaming.

C'est une solide formation en histoire et techniques du cinéma que propose, depuis 2015, le Lycée Guez-de-Balzac à Angoulême pour les futurs étudiants de Sciences Po, des écoles de commerce, ou de Normale Sup. Projections dans des salles, participation à des festivals, critiques écrites sur les films.. c'est leur quotidien. Aujourd'hui, rien de tout cela, et même les projections en cours sont limitées. Un projet de ciné-club a même été enterré il y a quelques mois, trop contraignant pour répondre aux mesures sanitaires.

Des films sur Netflix et pas au cinéma

Du coup, pour enrichir leur culture cinématographique au même titre que leurs connaissances littéraires, scientifiques ou linguistiques, les étudiants en classes préparatoires pour les grandes école doivent télécharger les films sur les plateformes de streaming. C'en est fini des grandes salles obscures, des écrans géants et des commentaires collectifs. Tout se fait maintenant à la maison, devant des ordinateurs. Pas question d'imaginer une participation à un festival de cinéma comme Cannes ou La Rochelle, qui n'auront d'ailleurs peut-être pas lieu cette année. C'est le même problème au LISA, le lycée de l'image et du son d'Angoulême, où l'option cinéma pour le bac est compliquée cette année. Le BTS métiers du cinéma est aussi soumis à des conditions particulières : il n'y a pas de tournages en ce moment.

