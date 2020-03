Coronavirus : les collégiens de l'Eure très studieux pour travailler à distance

Depuis la fermeture de tous les établissements scolaires, professeurs, élèves et parents s'organisent pour l'enseignement à distance. Dans l'Eure, le conseil départemental a dû revoir la capacité de son serveur pour permettre à tout le monde d'étudier dans de bonnes conditions.

Lundi 16 mars, il y a eu plus de 15.000 connections en même temps sur l'espace numérique de travail des collèges de l'Eure, soit un collégien sur deux, alors "évidemment tout a pété" explique Sylvie le Gratiet, la directrice des collèges au conseil départemental de l'Eure "on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait plus de 15.000 connections simultanées, là où notre ENT ne pouvait en accueillir que 5.000 lundi matin". Depuis, le Département a travaillé d'arrache-pied pour trouver des solutions : "nous avons demandé à notre opérateur de mettre en place d'autres serveurs".

On a augmenté la puissance pour absorber en même temps jusqu'à 8.500 connections"

Mercredi 17 mars, dans la matinée, depuis la mise en place des nouveaux serveurs, il y a eu un pic à 6.160 connections, mais pas de saturation "ça a très bien fonctionné, pas de souci" se réjouit la directrice des collèges. Il faut dire que des plages horaires ont aussi été mises en place pour permettre de travailler dans de bonnes conditions.

Ces plages horaire devraient s'assouplir à partir de vendredi 20 mars, "c'est très ponctuel, c'est le temps que notre ENT augmente en puissance" détaille Sylvie Le Gratiet. À partir de la semaine prochaine, l'ENT sera accessible de 8h30 à 18h00 pour tous, mais pas question d'y passer la journée. À la maison aussi; il faut savoir s'accorder des pauses, même si on est très studieux dans l'Eure, il faut respecter des règles.