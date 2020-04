Coronavirus : les concours de l'enseignement maintenus, mais aménagés

Comment vont se dérouler le concours de professeur des écoles, le Capes ou l'agrégation en cette fin d'année scolaire ? Ces épreuves seront maintenues, mais aménagées, et auront lieu d'ici la fin juillet, a indiqué ce mercredi le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. Plus de 250.000 candidats sont concernés.

Chaque candidat recevra un mail détaillant les conditions de son concours

"J'ai souhaité qu'ils puissent passer ce concours, que leurs droits soient préservés et qu'ils puissent travailler pour ce qui les passionne, l'entrée dans l'enseignement", a déclaré Jean-Michel Blanquer sur LCI, après plus d'un mois d'incertitude sur le sort de ces trois concours. Les candidats vont recevoir très prochainement un mail personnalisé expliquant l'ensemble de ces modalités.

Quand l'écrit a été passé, l'oral aura lieu en juin ou juillet, de préférence par visioconférence

Sur les modalités précises, "lorsque le début du concours a déjà été passé avant la période du confinement, souvent c'est des écrits, eh bien l'oral peut être passé en juin ou juillet", a détaillé le ministre. "Autant que de besoin et dans la mesure du possible, la visioconférence sera privilégiée", a précisé un communiqué du ministère.

Les écrits du Capes passés entre la mi-juin et fin juillet, les oraux reportés d'un an

"Lorsqu'il n'y a pas eu le passage d'une première épreuve avant la période de confinement, c'est le cas de la plupart des Capes, ce sera un écrit, organisé dans les conditions sanitaires qui conviennent, avec de la distance, dans des salles qui permettront cela et ce sera à partir de la mi-juin et jusqu'à la fin juillet", a ajouté M. Blanquer.

Pour ces "épreuves compactées", "ceux qui devaient passer un oral, le passeront l'an prochain, au moment de leur titularisation et seront fonctionnaires stagiaires dès le mois de septembre", a ajouté le ministre. "A la rentrée, ces fonctionnaires stagiaires bénéficieront d'un accompagnement renforcé et de la visite d'un inspecteur pour faire le point", souligne le communiqué du ministère. Les contours de l'oral, reporté au printemps 2021 seront "définis dans les prochaines semaines".

Plus de 250.000 candidats concernés

Cette année, 256.377 candidats se sont présentés pour 29.438 postes offerts aux concours internes et externes de recrutement des professions enseignantes, des personnels de direction, des personnels des corps d'inspection, de conseillers principaux d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale. En tout, sur 136 concours externes et 90 concours internes prévus, 79 concours ont été reportés en raison de l'épidémie de coronavirus.