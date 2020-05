Coronavirus : les concours de l'enseignement reprogrammés à partir du 16 juin

France

Le ministère de l'Éducation annonce ce vendredi que les concours de l'enseignement tels que le Capes ou l'agrégation vont être reprogrammés à partir du 16 juin et jusqu'à la mi-juillet. Certaines épreuves seront aménagées et le calendrier sera resserré, à cause de la crise sanitaire du coronavirus.