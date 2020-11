Coronavirus : les directeurs d'école peuvent imposer le port du masque en cas de refus des parents

Obligatoire depuis la rentrée du 2 novembre le port du masque à l'école à partir de six ans suscite des protestations partout en France, comme dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales ou encore les Landes. À Roussillon-en-Provence par exemple, des parents ont déposé leurs enfants à l'école sans leurs masques ce jeudi.

"Lorsque j'ai récupéré mon grand lundi, il m'a dit qu'il s'était caché dans la cour de récréation pour pouvoir enlever son masque deux minutes et pouvoir respirer", a expliqué Jennifer, maman de deux garçons de 8 et 10 ans à France Bleu Vaucluse, "c'est choquant. Des enfants se sont plaints de maux de tête, ceux qui ont des lunettes, c'est un enfer avec la buée entrainée par le masque !"

Les directeurs d'école peuvent imposer le port du masque

Interpellé par des directeurs d'écoles, le ministère de l'Éducation nationale indique ce jeudi à franceinfo qu'"une fiche juridique va être envoyée en interne aux personnels de direction pour qu’ils aient en leur possession tous les éléments juridiques pour prendre la bonne décision".

"Cette fiche confirme que le directeur d’école comme le chef d’établissement peuvent refuser l’accès de l’établissement à un élève qui ne porterait pas le masque". Cependant, insiste le ministère, "nous rappelons évidemment qu’un masque doit être proposé à l’enfant avant tout refus d’accès et que ce dernier ne peut être laissé seul sur la voie publique". Et de préciser : "Ce n’est qu’en cas de refus explicite de porter le masque proposé, que ce refus soit formulé par l’élève lui-même ou par ses représentants légaux, que l’accès à l’établissement devra être interdit à l’élève."

"Une mesure de précaution appropriée"

"Il fallait tout mettre en œuvre pour que les enfants puissent continuer d'aller à l'école malgré l'accélération de l'épidémie", estime pour sa part la cheffe du service pédiatrie du CHU de Nantes, Christèle Gras Le Guen, également secrétaire générale de la société française de pédiatrie.

"C'est important pour préserver la santé des enfants, notamment psychique et sociale. C'est une vraie victoire que d'avoir réussi à maintenir la scolarisation des enfants", a-t-elle expliqué sur France Bleu Loire Océan. "Et donc, effectivement, compte-tenu de la circulation du virus qui s'est accélérée et qui risque d'être intense pendant encore quelques semaines, il est évident que même si les enfants se contaminent peu, ils vont être plus nombreux à être contaminés, c'est mathématique, c'est proportionnel, et potentiellement contaminateurs. Et donc, pendant cette période où la circulation du virus va être importante, c'est une protection nécessaire que ce port du masque dès l'âge de six ans".

Des arguments qui ne convainquent pas l'ensemble des parents récalcitrants, qui appellent à manifester demain et samedi dans plusieurs régions de France.