Coronavirus : quels services de garde pour les enfants dans les Landes ?

Des communes, dans les Landes, mettent en place des mesures exceptionnelles pour accueillir certains enfants, alors qu'à partir de lundi les crèches, écoles, collèges et lycéens seront tous fermés jusqu'à nouvel ordre, en raison de la crise du coronavirus.

Communes de l'agglomération de Mont-de-Marsan

L'agglomération de Mont-de-Marsan fait savoir que "des moyens humains et matériels sont dégagés pour garder les enfants des _personnels soignants en priorité_, qu’ils soient rattachés à notre Agglomération ou à l’hôpital. L’objectif est qu’un maximum d’entre eux puissent être au chevet des personnes les plus fragiles." Dans les faits, les enfants des personnels concernés seront accueillis à partir de lundi dans 18 écoles de Mont-de-Marsan. Seuls 10 enfants par école pourront être accueillis. C'est l'agglomération qui va contacter les parents au cours du week-end et la semaine prochaine pour leur proposer des places d'accueil dans les écoles. Ce sont des agents intercommunaux qui seront, à partir de lundi, chargés d'accueillir et de garder les enfants.

Ondres

A Ondres, la commune a décidé de proposer un mode d'accueil aux enfants dont les parents travaillent dans les secteurs de la santé ou du maintien à domicile et qui ne disposent d'aucune alternative de garde. Les parents concernés doivent se signaler auprès du service scolaire de la ville d'Ondres en téléphonant au 05.59.45.29.19 ou en envoyant un message à scolaire@ondres.fr

Dax

A Dax, la ville fait savoir que des solutions d'accueil seront proposées aux enfants dont les parents travaillent dans le secteur de la santé, mais les modalités ne sont pas encore connues.