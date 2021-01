Coronavirus, les distances ne sont pas respectées dans toutes les classes pour le secrétaire de la FSU72

Manifestation des enseignants ce mardi après-midi, au Mans. Ils se donnent rendez-vous à 14h00 à Paixhans devant la direction académique. Un mouvement national, à l'appel de plusieurs syndicats pour demander plus de postes, et de meilleures conditions de travail.

Des salles de permanence avec plus de 50 élèves en Sarthe

Cette action se déroule sous fond de crise sanitaire. Une crise sanitaire qui a de graves conséquence à la fois pour les élèves et les enseignants. En Sarthe, le protocole sanitaire et les gestes barrières ne sont pas appliqués partout. C'est ce que nous dit, Eric Demougin, le secrétaire départemental de la FSU. "Il y a par exemple des salles de permanence avec plus de 50 élèves dans certains établissements avec une enseignante chargée de surveiller les élèves tout au long de la journée. Les jeunes se croisent et les distances ne sont pas respectées".

Eric Demougin, secrétaire départemental de la FSU © Radio France - Christelle Caillot

De nombreux arrêts maladie des enseignants

La FSU demande déjà depuis plusieurs années des postes supplémentaire dans les établissements scolaires de la Sarthe. Et avec la crise sanitaire, il est temps d'agir pour le syndicat. Selon la FSU de la Sarthe, les écarts entre les élèves se sont creusés. "Certains enfants ne savent même plus écrire leur prénom" souligne Eric Demougin, le secrétaire départemental de la FSU. Il y a aussi de nombreux arrêts maladie des enseignants soit à cause du coronavirus soit parce que la charge mentale est trop importante. Des enseignants qui doivent également faire face à une montée de la violence de certains adolescents.

À réécouter : l'interview de Eric Demougin, le secrétaire de la FSU en Sarthe