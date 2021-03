Coronavirus : les droits d'inscription à l'université gelés à la rentrée 2021

Les droits d'inscriptions à l'université seront gelés à la rentrée 2021 annonce ce mercredi Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, sur Europe 1. Pour la deuxième année consécutive, les frais seront gelés alors qu'ils augmentent "normalement en fonction de l'inflation" précise la ministre "parce que l'on n'est pas encore sûr que cet été sera tout à fait normal pour les emplois étudiants".

Frédérique Vidal a également promis "le gel des loyers des résidences Crous". La ministre a affirmé qu'elle continuait "à travailler sur la reprise en présentiel" et que ses équipes étaient en train de "préparer avec l'ensemble des établissements de nouvelles mesures pour augmenter encore la capacité des étudiants à retrouver leurs profs"'.

"On n'a pas de délai précis parce qu'il faut qu'on suive la situation sanitaire et surtout il faut qu'on atteigne un taux de vaccination des personnes les plus fragiles qui fasse que nos hôpitaux ne soient plus engorgés" a-t-elle ajouté.