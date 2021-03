Coronavirus : les écoles fermées trois semaines, les collèges et lycées quatre semaines

Les crèches, écoles, collèges et lycées vont fermer à compter de vendredi soir et pour au moins trois semaines. Annonce faite ce mercredi soir par Emmanuel Macron, lors d'une allocution télévisée. L'objectif est de freiner l'épidémie de coronavirus en France.

Les établissements scolaires et les crèches fermeront leurs portes ce vendredi soir, et pour au moins trois semaines. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron ce mercredi soir lors d'une allocution télévisée, afin de freiner l'épidémie de coronavirus. Il s'agit d'une mesure qui concerne toute la France, et non uniquement les 19 départements sous surveillance renforcée. Les zones A, B et C vont ainsi fusionner, les vacances scolaires de printemps seront unifiées sur tout le territoire.

Des cours à distance la semaine prochaine

La semaine prochaine, à compter du 5 avril, tous les élèves suivront des cours à distance, pour les écoles, collèges et lycées, sauf pour les enfants en situation de handicap, les enfants de soignants et de quelques autres professionnels.

Les deux semaines suivantes, du 12 au 25 avril, seront des semaines de vacances pour toutes les zones. Ensuite, la quatrième semaine, à partir du 26 avril, marquera le retour des enfants de maternelle et de primaire en classe. Les collégiens et les lycéens continueront eux à suivre des cours en distanciel. Ils pourront revenir dans leurs établissements le 3 mai.

Les étudiants pourront eux continuer à se rendre à l'université une journée par semaine, a souligné le chef de l'Etat.

"Je sais que cette réorganisation implique de changements profonds pour les parents d'élèves et pour les familles, mais c'est la solution la plus adaptée pour freiner le virus, tout en préservant l'éducation et donc l'avenir de nos enfants", a plaidé Emmanuel Macron ce mercredi soir.

L'ensemble des dispositifs d'aide aux salariés et aux entreprises actuellement en vigueur seront prolongés, a assuré Emmanuel Macron, en précisant que "les parents qui devront garder leurs enfants et ne peuvent pas télétravailler auront droit au chômage partiel".