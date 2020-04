Coronavirus : les détails de la rentrée dans les écoles de Vaucluse

À douze jours de la rentrée, on en sait un peu plus sur ce qui attend enfants, parents et enseignants. La priorité est de savoir combien d'élèves iront à l'école, pour organiser au mieux les effectifs et les locaux. En Vaucluse, tous les élèves qui le souhaitent devraient pouvoir être accueillis.