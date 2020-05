Coronavirus : la liste des écoles fermées le 12 mai dans les Pyrénées-Orientales

Si la plupart des écoles vont rouvrir à partir du 11 mai dans les Pyrénées-Orientales, certaines, comme à St-Estève et Llupia, resteront fermées. Les maires de Saint-Cyprien et Saleilles hésitent encore.

"Pas question de rouvrir dans ces conditions ! " Roger Rigall, le maire de Llupia (près de Thuir) est catégorique, les écoles maternelle et élémentaire ne rouvriront pas à compter du 11 mai. "Je prends cette décision d'abord pour garantir la santé des enfants, des enseignants et du personnel communal. Mais je veux aussi dire que nous, les maires, n'avons pas de garantie juridique en cas de problème. On n'existe plus et hop, le gouvernement nous remet d'un coup en première ligne... Je ne ferme pas la porte à une réouverture plus tard mais surement pas le 11 mai".

À Saint-Estève, troisième ville du département, le maire Robert Vila a, lui, coupé la poire en deux : pas d'école pour les enfants de maternelle mais les élèves de l'élémentaire eux seront bien accueillis la semaine prochaine. "C’est trop compliqué pour les tout-petits de respecter les gestes barrières, il y a aussi la question des dortoirs..." se justifie Robert Vila. Plusieurs communes n'ont pas encore tranché comme Saint-Cyprien ou Saleilles.

40 % des enfants inscrits à Céret

Malgré tout, la plupart des écoles des Pyrénées-Orientales se préparent au retour des enfants à partir du 12 mai. Ce sera le cas à Perpignan, Rivesaltes, Canet, Argelès, Prades, Collioure ou encore à Céret.

"Environ 40% des enfants sont inscrits pour les trois prochaines semaines", explique le maire de Céret Alain Torrent. "En tout, ça représente 201 enfants : 54 en maternelle et 147 en élémentaires. Nous devrons tourner à 11 ou 12 enfants par classe, en sachant que ces classes mesurent environ 55 m2." Selon Alain Torrent, sur les quatre écoles de Céret, seuls trois enseignants auraient décidé de ne pas reprendre le travail.