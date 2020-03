Coronavirus et écoles fermées : les élèves ne sont pas en vacances rappelle le rectorat de Bordeaux

Les écoles primaires, collèges, lycées sont fermés jusqu’à nouvel ordre dans toute la France, a annoncé jeudi Emmanuel Macron dans son allocution. La rectrice de l'académie de Bordeaux rappelle ce vendredi que les cours seront maintenus pour les élèves, et les professeurs, via internet.

Les établissements scolaires seront fermés à partir de ce lundi 16 mars. Cette mesure fait suite à l'allocution d'Emmanuel Macron sur l'épidémie coronavirus. Pour autant, les élèves et les professeurs ne seront pas en vacances. La rectrice de la région académique Nouvelle- Aquitaine, Anne Bisagni-Faure, a annoncé ce vendredi que les cours seront maintenus via Internet sur la plateforme du CNED (centre national d'enseignement à distance).

Le dispositif "ma classe à la maison"

Ce dispositif va permettre aux élèves, de la grande section à la terminale, de réviser le programme et de faire des exercices pendant quatre semaines. Il y aura, en plus, le dispositif "classe virtuelle", avec lequel les élèves pourront échanger avec leur professeurs, soit par messagerie soit par appel vidéo. De la même façon, des exercices pourront être envoyés puis corrigés par les professeurs. Ce dispositif sera toutefois plutôt réservé aux élèves du collège et du lycée. Les professeurs pourront voir sur le site du CNED si les élèves se sont connectés ou non.

Les conseils de classe seront maintenus" - Anne Bisagni-Faure, rectrice de l'Académie de Bordeaux

Ce sera aux établissements de s'organiser en interne pour définir quand intervient tel ou tel cours. C'est aussi aux directeurs d'établissements de voir avec les professeurs s'ils travaillent de chez eux ou de leurs établissements.

Un dispositif mis en place pour les élèves en milieu rural

Pour les élèves qui n'auraient pas une connexion internet ou une ordinateur chez eux, le rectorat va s'organiser avec les communes pour qu'un point de rendez-vous soit mis en place et pour que les parents puissent récupérer des exercices ou d'autres documents deux à trois fois par semaine.

"Les élèves n'auront pas de récréation comme c'est le cas quand ils sont normalement en classes. C'est pour cette raison que nous limitons le travail à distance, à cinq heures par jour. Mais aussi pour éviter qu'ils passent la journée devant un écran" explique Anne Bisagni-Faure.