Coronavirus : des professeurs volontaires pour faire cours aux enfants du personnel soignant

C'est une classe un peu particulière pour Michelle, cette professeure des écoles parisienne s'est portée volontaire pour garder les enfants du personnel soignant engagé dans la lutte contre le coronavirus. Ce n'est pas du baby-sitting, Michelle fait cours dans son établissement réquisitionné pour accueillir ces enfants.

Continuer à garder un rythme

Les petits ne sont pas nombreux, seulement deux cette semaine, pour deux enseignantes. Habituellement à la tête d'une classe de CE1, Michelle s'est occupée d'élèves d'un autre niveau élémentaire. "Ils avaient un programme prévu par leur enseignant habituel pour savoir ce que l'on pouvait leur faire faire. Il faut continuer à découper la journée pour qu'elle soit équilibrée. Maths et français le matin, ensuite de l'EPS, de l'art visuel et de la manipulation l'après-midi."

Le périscolaire maintenu

Les cours se terminent comme d'habitude à 15h00 ou 16h30, ça dépend des jours. Dans la foulée, les enfants ne sont pas libres, mais basculent en temps périscolaire. "Le personnel soignant ne peut pas forcément venir chercher leurs enfants à cette heure-ci donc il y a des personnes du périscolaire qui sont aussi présentes", explique Michelle.

Des règles de protection sanitaire difficiles à mettre en place

Face à des enfants, en contact avec des parents exposés au virus, de part leur profession, les enseignants ont été invités à bien respecter les règles sanitaires. Porter un masque, mettre des gants et garder de la distance. "On essaye", raconte Michelle. "Lorsqu'il faut corriger un enfant, lorsqu'il faut l'accompagner, lorsqu'il faut différencier ce que l'on fait avec lui, ce n'est pas possible. J'ai des collègues très inquiets. Nous avons eu des enfants avec de la fièvre la veille au soir et le matin ils étaient à l'école".