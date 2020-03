Coronavirus : les enfants du personnel soignant accueillis aussi le week-end en Occitanie

Le dispositif exceptionnel mis en œuvre dans les écoles et collèges de l’académie de Montpellier pour accueillir les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 est également déployé le week-end dans toute l’académie.

Afin de répondre à l’évolution de la situation sanitaire, l’académie de Montpellier est mobilisée depuis le lundi 16 mars pour venir en aide et accueillir les enfants des personnels de santé et de secours indispensables à la crise sanitaire qui n’ont pas de solution alternative de garde.

Ce dispositif est adapté au jour le jour, en lien étroit avec les autorités de santé pour répondre au plus près des besoins des personnels indispensables à la gestion de la crise du Covid-19.

Ainsi, les cinq départements de l’académie proposent un accueil les samedis et dimanches de ces enfants.

Afin que ce dispositif puisse perdurer, il est demandé aux parents intéressés de s’inscrire. Ils sont invités à choisir prioritairement le site d'accueil situé le plus près de leur lieu de travail, indépendamment de leur commune de résidence.

Ce dispositif est ouvert à tous les enfants des personnels concernés de l'enseignement public ou privé sous contrat, qu'ils résident ou non dans le département.

Aude

Inscription par formulaire en ligne

Gard

Sites d’accueil et informations

Hérault

Inscription par formulaire en ligne

Lozère

Les parents sollicitent les inspecteurs de l'Éducation nationale de la circonscription la plus proche du lieu de scolarisation souhaité :

Circonscription de Florac : 04 30 43 51 50

Circonscription de Marvejols : 04 30 43 51 60

Circonscription de Mende : 04 30 43 51 70

Pyrénées Orientales

Inscription par formulaire en ligne

Organisation de l’accueil

Au sein des écoles ou des collèges, les enfants sont accueillis par petits groupes de 8 à 10 maximum dans chaque salle. Ils sont encadrés par des personnels volontaires de l’Éducation nationale et bénéficient de la continuité pédagogique.

Cet accueil est réalisé dans le respect très strict des gestes barrières et de la distanciation sociale.

En lien étroit avec les collectivités territoriales, les recommandations sanitaires y sont scrupuleusement suivies, à savoir le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture des écoles et des établissements et la présence de savon et d’essuie-mains jetables en quantité suffisante.

Pour mettre à profit l’énergie collective et l’élan de solidarité amorcé, les services académiques mettent en œuvre ce dispositif en étroite collaboration avec les collectivités locales.

En lien avec les collectivités et les acteurs associatifs, les services académiques travaillent à l’organisation de ce dispositif pendant la période des vacances de printemps.